BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zbVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 23,51EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Andrew Ross

Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 39,40

Kursziel alt: 36,40

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 39,40 € , was eine Steigerung von +67,09% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.

Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden Werbung Disclaimer