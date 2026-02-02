BARCLAYS stuft Delivery Hero auf 'Overweight'
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Delivery Hero von 36,40 auf 39,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Andrew Ross gab seinem Bewertungsmodell am Montag noch einen Feinschliff vor den Zahlen für das vierte Quartal 2025. Er verringerte dabei auch den Holding-Abschlag./ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Delivery Hero Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,09 % und einem Kurs von 23,51EUR auf Lang & Schwarz (02. Februar 2026, 07:52 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Andrew Ross
Analysiertes Unternehmen: Delivery Hero
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 39,40
Kursziel alt: 36,40
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
