    Goldpreis

    Bärenattacke Gold fällt auf 4.502,15 USD

    Goldpreis stürzt ab: -8,04 % auf 4.502,15 USD.

    Goldpreis - Bärenattacke Gold fällt auf 4.502,15 USD
    Abverkauf am Goldmarkt: -8,04 % in 24 Stunden, aktueller Kurs 4.502,15USD. Investoren ziehen Kapital ab.

    Gold Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -13,27 %
    1 Monat +3,94 %
    3 Monate +13,39 %
    1 Jahr +63,57 %

    Ein Rückblick: Wer vor 1 Jahr 1.000USD in Gold angelegt hat, zahlte damals 2.752,46USD. Heute, bei 4.502,15USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.635,68USD geworden – ein Plus von +63,57 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

    Das aktuelle Anleger-Sentiment zu Gold im wallstreetONLINE-Forum ist von Unsicherheit geprägt. Nach einem Rückgang von 10% in den letzten 14 Tagen diskutieren Anleger über mögliche Marktmanipulationen und Margin Calls. Während einige die Korrektur als normal ansehen und auf Stabilisierung hoffen, betonen andere die Risiken von Hebelgeschäften. Der Fokus liegt auf physischem Gold und einer langfristigen Perspektive.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Gold eingestellt.

    Informationen zu Gold

    Der Goldpreis reagiert sensibel auf die Geldpolitik der Notenbanken und die Entwicklung des US-Dollars. In unsicheren Zeiten gilt Gold als sicherer Hafen. Langfristig nutzen Investoren das Edelmetall, um Portfolios zu stabilisieren. Neben physischem Besitz spielen börsengehandelte Fonds eine wichtige Rolle.

    Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Gold

    -7,42 %
    -13,27 %
    +3,94 %
    +13,39 %
    +63,57 %
    +138,06 %
    +147,82 %
    +304,49 %
    +1.035,93 %
    ISIN:XD0002747026WKN:CG3AB0



    Autor
    Markt Bote
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
