Gewinner sehen anders aus

An den Börsen scheinen diese Sorgen bereits seit einiger Zeit eingepreist zu sein. Die Oracle-Aktie ist in der Folge deutlich gefallen und rutschte von 345,72 US-Dollar auf zuletzt 161,52 US-Dollar ab. Inzwischen zeigen technische Kennzahlen, dass der Titel stark überverkauft ist. Das könnte kurzfristig wieder Käufer anlocken. Ohne ein überzeugendes und nachhaltiges Geschäftsmodell bleibt eine Erholung jedoch fraglich.

Moody’s sieht vor allem Oracles starkes Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz kritisch. Besonders hervorgehoben wird ein Investment in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar gemeinsam mit OpenAI. Ein erheblicher Teil dieser Summe wurde über sogenannte Schattenbanken finanziert. Diese Form der Finanzierung könnte sich langfristig negativ auf die Bilanz des Unternehmens auswirken.

Aus charttechnischer Sicht ergeben sich erste Chancen auf der Oberseite, falls die Aktie die Marke von 190,00 US-Dollar klar überschreitet. In diesem Fall wären kleinere Kursgewinne bis 206,61 US-Dollar und darüber hinaus in den Bereich der Dezemberhochs bei 225,32 US-Dollar möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings eine stabile Bodenbildung im Bereich von 154,45 US-Dollar beziehungsweise am 200-Wochen-Durchschnitt bei 150,80 US-Dollar.

Sollte sich der Abwärtstrend hingegen ungebremst fortsetzen, wären weitere Kursverluste bis auf 127,54 US-Dollar nicht auszuschließen. Zwar bestehen aus technischer Sicht kurzfristige Chancen, doch die Risiken bleiben aktuell hoch und sollten nicht unterschätzt werden.

Trading-Strategie:

LONG

Buy-Order prüfen : 154,45 US-Dollar

Kursziele : 182,24/206,60 US-Dollar

Verlustbegrenzung : unter 143,00 US-Dollar

Renditechance via DY7Y1T : 160 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Monate

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Oracle Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY7Y1T Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,15 - 2,16 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 139,4251 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 139,4251 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 164,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 206,60 US-Dollar Hebel: 6,44 Kurschance: + 160 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7G0C Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,16 - 2,17 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 189,8324 US-Dollar Basiswert: Oracle Corp. KO-Schwelle: 189,8324 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 164,58 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 6,39 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.