Oracle
Gewinner sehen anders aus
Moody’s sieht vor allem Oracles starkes Engagement im Bereich der Künstlichen Intelligenz kritisch. Besonders hervorgehoben wird ein Investment in Höhe von 300 Milliarden US-Dollar gemeinsam mit OpenAI. Ein erheblicher Teil dieser Summe wurde über sogenannte Schattenbanken finanziert. Diese Form der Finanzierung könnte sich langfristig negativ auf die Bilanz des Unternehmens auswirken.
An den Börsen scheinen diese Sorgen bereits seit einiger Zeit eingepreist zu sein. Die Oracle-Aktie ist in der Folge deutlich gefallen und rutschte von 345,72 US-Dollar auf zuletzt 161,52 US-Dollar ab. Inzwischen zeigen technische Kennzahlen, dass der Titel stark überverkauft ist. Das könnte kurzfristig wieder Käufer anlocken. Ohne ein überzeugendes und nachhaltiges Geschäftsmodell bleibt eine Erholung jedoch fraglich.
Aus charttechnischer Sicht ergeben sich erste Chancen auf der Oberseite, falls die Aktie die Marke von 190,00 US-Dollar klar überschreitet. In diesem Fall wären kleinere Kursgewinne bis 206,61 US-Dollar und darüber hinaus in den Bereich der Dezemberhochs bei 225,32 US-Dollar möglich. Voraussetzung dafür ist allerdings eine stabile Bodenbildung im Bereich von 154,45 US-Dollar beziehungsweise am 200-Wochen-Durchschnitt bei 150,80 US-Dollar.
Sollte sich der Abwärtstrend hingegen ungebremst fortsetzen, wären weitere Kursverluste bis auf 127,54 US-Dollar nicht auszuschließen. Zwar bestehen aus technischer Sicht kurzfristige Chancen, doch die Risiken bleiben aktuell hoch und sollten nicht unterschätzt werden.
Trading-Strategie:
_____________________________________________________________________
LONG
_____________________________________________________________________
Buy-Order prüfen : 154,45 US-Dollar
Kursziele : 182,24/206,60 US-Dollar
Verlustbegrenzung : unter 143,00 US-Dollar
Renditechance via DY7Y1T : 160 Prozent
Anlagehorizont : 1 - 2 Monate
_____________________________________________________________________
Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.
Gewinne eigenständig mitnehmen.
|
Oracle Corp. (Wochenchart in US-Dollar)
|Tendenz:
|Strategie für steigende Kurse
|WKN:
|DY7Y1T
|Typ:
|Open End Turbo Long
|akt. Kurs:
|2,15 - 2,16 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|139,4251 US-Dollar
|Basiswert:
|Oracle Corp.
|KO-Schwelle:
|139,4251 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|164,58 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|206,60 US-Dollar
|Hebel:
|6,44
|Kurschance:
|+ 160 Prozent
|http://www.boerse-frankfurt.de
|Strategie für fallende Kurse
|WKN:
|DU7G0C
|Typ:
|Open End Turbo Short
|akt. Kurs:
|2,16 - 2,17 Euro
|Emittent:
|DZ Bank
|Basispreis:
|189,8324 US-Dollar
|Basiswert:
|Oracle Corp.
|KO-Schwelle:
|189,8324 US-Dollar
|akt. Kurs Basiswert:
|164,58 US-Dollar
|Laufzeit:
|Open End
|Kursziel:
|Hebel:
|6,39
|Kurschance:
|http://www.boerse-frankfurt.de
Interessenkonflikt
Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:
Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.
Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den
letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.
Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.
Haftungsausschluss
Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.
