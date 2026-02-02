DAX sucht weiter nach Orientierung

Für weitere Bewegung sorgte zudem US-Präsident Donald Trump, der einen neuen Kandidaten für den Vorsitz der US-Notenbank vorgestellt hat. Seine Wahl fiel auf den ehemaligen Investmentbanker Kevin Warsh. Die Personalie ist nicht unumstritten, brachte dem US-Dollar kurzfristig aber etwas Entlastung. Langfristig bleiben die strukturellen Herausforderungen für die US-Währung bestehen.

Zusätzliche Unsicherheit kam aus den USA. Dort ist die Regierung am Samstag teilweise in einen erneuten Stillstand geraten, weil für einige Bereiche die Finanzierung ausgelaufen ist. Zwar hat der US-Senat bereits ein Übergangsbudget verabschiedet, doch muss diesem auch noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Eine Abstimmung zu Wochenbeginn könnte den Stillstand jedoch schnell wieder beenden.

Der Blick richtet sich nun wieder verstärkt auf den DAX. Solange der Index oberhalb von rund 24.480 Punkten bleibt, besteht die Chance auf eine Stabilisierung. Sollte diese Marke jedoch nachhaltig unterschritten werden, könnte es zu weiteren Kursrückgängen bis in den Bereich um 23.970 Punkte kommen. Erst danach würde sich die Lage aus technischer Sicht wieder entspannen. Neue Höchststände in Richtung 26.000 Punkte wären dann erst im nächsten Schritt denkbar. Gelingt dem DAX allerdings ein schneller Anstieg über 25.200 Punkte, könnte dieses Ziel auch früher in Reichweite rücken.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.538 Punkten

DAX in zweiter Korrekturwelle!

VDAX zieht wieder merklich an!

Tagesanalyse: RSI: um 45 - Neutral MACD: 68 - Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins berieche Lager gewechselt Fear& Greed Index bei 58 auf "Greed" Anlaufmarken nach oben bei 24.639 / 24.870 / 24.940 und 25.070 Punkten, nach unten bei 24.300 / 24.153 / 23.968 und 23.675 Punkten. Gaps bei 22.607 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe intakt - DAX kurzzeitig im Korrekturtrend VDAX-New Angstlevel deutlich gestiegen VDAX-New der Deutschen Börse (30. Januar 2026): Bei 19,62% (steigend) (Vortag: 17,74%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Market-Sell-Position bei 24.309 Punkten eröffnen, Stopp bei 24.550 Punkten. Kursziel bei 23.968 Punkten - aktiv 2. Buy-Limit-Order bei 23.968 Punkten prüfen, Stopp bei 23.790 Punkten. Kursziel bei 24.480 Punkten Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5X2F Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 8,83 - 8,86 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.627,18 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.627,18 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.538,82 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 27,66 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU7DU2 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 7,74 - 7,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.242,70 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.242,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.538,82 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 23.968 Punkte Hebel: 31,49 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.