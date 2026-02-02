Viel heiße Luft

Auch der Kursverlauf der Aktie gibt Anlass zur Vorsicht. Seit Ende September deutet sich im Bereich der früheren Höchststände aus dem Jahr 2021 bei 414,50 US-Dollar ein mögliches Trendwendemuster an. Noch ist dieses nicht eindeutig bestätigt, könnte aber bei einem Kursrückgang unter 403,40 US-Dollar aktiviert werden. In diesem Fall wäre die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiter unter Druck. Erste mögliche Kursziele lägen bei 381,31 US-Dollar und darunter bei 373,00 US-Dollar. Unter den aktuellen Umständen wäre selbst ein Rückgang bis auf 319,03 US-Dollar nicht auszuschließen.

Insgesamt gingen die Umsätze im abgelaufenen Quartal um rund zehn Prozent zurück. Gleichzeitig richtet Tesla-Chef Elon Musk seinen Fokus zunehmend auf andere Zukunftsprojekte wie autonomes Fahren und humanoide Roboter. Doch auch dort bleiben greifbare Erfolge bislang aus. Das scheint nun auch bei den Anlegern anzukommen: Der Nettogewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel auf knapp 5,8 Milliarden US-Dollar.

Unterstützt wird diese vorsichtige Einschätzung durch technische Indikatoren wie MACD und RSI, die weiterhin nach unten zeigen und auf nachlassende Dynamik hindeuten. Ein klares positives Signal für Käufer würde erst entstehen, wenn die Tesla-Aktie auf Wochenbasis deutlich über 462,00 US-Dollar steigt. Dann wären erneute Gewinne in Richtung des Rekordhochs bei 498,83 US-Dollar möglich. Ein Anstieg darüber hinaus könnte weiteres Kurspotenzial bis 525,06 US-Dollar eröffnen.

Derzeit sind jedoch beide Entwicklungen denkbar – sowohl eine Fortsetzung der Schwäche als auch eine erneute Erholung.

Trading-Strategie:

_____________________________________________________________________

SHORT

_____________________________________________________________________

Stop-Sell-Order : 403,00 US-Dollar

Kursziele : 381,31/373,00 US-Dollar

Verlustbegrenzung : über 443,00 US-Dollar

Renditechance via DU6WYY : 170 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

_____________________________________________________________________

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU5XWJ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,51 - 2,52 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 402,1365 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 402,1365 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 430,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 14,46 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU6WYY Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 456,3964 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc. KO-Schwelle: 456,3964 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 430,41 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 373,00 US-Dollar Hebel: 15,61 Kurschance: + 170 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.