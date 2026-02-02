    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsChartanalysenvorwärtsNachricht

    Tesla

    Viel heiße Luft

    Insgesamt gingen die Umsätze im abgelaufenen Quartal um rund zehn Prozent zurück. Gleichzeitig richtet Tesla-Chef Elon Musk seinen Fokus zunehmend auf andere Zukunftsprojekte wie autonomes Fahren und humanoide Roboter. Doch auch dort bleiben greifbare Erfolge bislang aus. Das scheint nun auch bei den Anlegern anzukommen: Der Nettogewinn fiel im Vergleich zum Vorjahr um mehr als ein Viertel auf knapp 5,8 Milliarden US-Dollar.

    Auch der Kursverlauf der Aktie gibt Anlass zur Vorsicht. Seit Ende September deutet sich im Bereich der früheren Höchststände aus dem Jahr 2021 bei 414,50 US-Dollar ein mögliches Trendwendemuster an. Noch ist dieses nicht eindeutig bestätigt, könnte aber bei einem Kursrückgang unter 403,40 US-Dollar aktiviert werden. In diesem Fall wäre die Aktie in den kommenden Wochen und Monaten weiter unter Druck. Erste mögliche Kursziele lägen bei 381,31 US-Dollar und darunter bei 373,00 US-Dollar. Unter den aktuellen Umständen wäre selbst ein Rückgang bis auf 319,03 US-Dollar nicht auszuschließen.

    Unterstützt wird diese vorsichtige Einschätzung durch technische Indikatoren wie MACD und RSI, die weiterhin nach unten zeigen und auf nachlassende Dynamik hindeuten. Ein klares positives Signal für Käufer würde erst entstehen, wenn die Tesla-Aktie auf Wochenbasis deutlich über 462,00 US-Dollar steigt. Dann wären erneute Gewinne in Richtung des Rekordhochs bei 498,83 US-Dollar möglich. Ein Anstieg darüber hinaus könnte weiteres Kurspotenzial bis 525,06 US-Dollar eröffnen.

    Derzeit sind jedoch beide Entwicklungen denkbar – sowohl eine Fortsetzung der Schwäche als auch eine erneute Erholung.

    Trading-Strategie:

    SHORT

    Stop-Sell-Order : 403,00 US-Dollar

    Kursziele : 381,31/373,00 US-Dollar

    Verlustbegrenzung : über 443,00 US-Dollar

    Renditechance via DU6WYY : 170 Prozent

    Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    Tesla Inc. (Tageschart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 452,43 // 457,55 // 469,40 // 481,20 US-Dollar
    Unterstützungen: 414,50 // 402,17 // 383,76 // 373,00 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DU5XWJ Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 2,51 - 2,52 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 402,1365 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc.
    KO-Schwelle: 402,1365 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 430,41 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 14,46 Kurschance:
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU6WYY Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 2,31 - 2,32 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 456,3964 US-Dollar Basiswert: Tesla Inc.
    KO-Schwelle: 456,3964 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 430,41 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 373,00 US-Dollar
    Hebel: 15,61 Kurschance: + 170 Prozent
    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

