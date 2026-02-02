JEFFERIES stuft HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Henkel mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Hold" belassen. Analyst Edward Mundy trackte am Sonntag die Kursentwicklungen, Bewertungen und Veränderungen der Markterwartungen für die globale Konsumgüterbranche. Im Januar seien vor allem Brauereien und Tabakwerte gut gelaufen. Die Aktien von Spirituosenherstellern, Nahrungsmittelunternehmen und Zutatenzulieferern seien hinterhergehinkt./ag/mis
Die Henkel VZ Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,30 % und einem Kurs von 74,02EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:12 Uhr) gehandelt.
