JPMORGAN stuft DHL Group auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die DHL Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,85 % und einem Kurs von 46,81EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.



