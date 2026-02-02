JEFFERIES stuft Alphabet A-Aktie auf 'Buy'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 365 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien seien aus gutem Grund nicht gerade günstig und nicht länger ein verborgenes Juwel, schrieb Brent Thill am Sonntag in Anspielung an die Übersetzung für Gemini, den KI-Assistenten von Google. Er sieht mit Blick auf die Ergebnisse des vierten Quartals 2025 und den Ausblick auf 2026 eher Überraschungschancen./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 12:33 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Alphabet Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 280EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: Alphabet A-Aktie
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 400
Kursziel alt: 365
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte