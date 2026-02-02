JEFFERIES stuft AMAZON COM INC auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Amazon mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Aktien seien zu günstig angesichts der erwarteten Beschleunigung des Geschäfts mit Amazon Web Services (AWS), schrieb Brent Thill am Sonntag in seinem Ausblick auf den Bericht zum vierten Quartal 2025./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 13:01 / P.M.Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 14:00 / P.M.Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Amazon Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,92 % und einem Kurs von 198,1EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:25 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: AMAZON COM INC

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 300

Kursziel alt: 300

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A



