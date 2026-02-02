Nachhaltigkeit & Ökosystem revolutionieren globale Automobilmarken: Bericht
Wie viel ist eine Automarke heute wirklich wert? Ein neuer globaler Bericht zeigt, warum Ökosysteme, Social Media und Nachhaltigkeit über die Spitze entscheiden.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- Der AutoVision Global Automotive Brand Value Evaluation Report 2025 hebt Ökosystem-Kompetenz und Nachhaltigkeit als neue Kernmetriken für den Wert von Automobilmarken hervor.
- Die Toyota-Gruppe hat den weltweiten Spitzenplatz zurückerobert, gefolgt von Volkswagen und BYD, das erstmals eine chinesische Marke unter die Top 3 brachte.
- Chinesische Autohersteller erreichten insgesamt 10 Plätze in den Top 30, einschließlich der Neueinsteiger Great Wall Motor und Dongfeng.
- Das Bewertungsmodell berücksichtigt auch die Leistung auf sozialen Plattformen wie TikTok und Instagram, um Markenstärke und Nutzerengagement im digitalen Zeitalter abzubilden.
- Unternehmen müssen ihre Produkte, Technologien und ihr Engagement für Nachhaltigkeit mit einer klaren globalen Markenvision in Einklang bringen, um langfristige Vorteile zu sichern.
- Der Bericht verwendet einen dynamischen Bewertungsrahmen, der auf öffentlichen Finanzdaten, Marktleistungen, Innovationsindizes und ESG-Leistungen basiert.
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.