    Roter Montag

    Warsh-Nominierung treibt globalen Sell-off – Edelmetall-Crash reißt alles runter

    Die überraschende Fed-Nominierung Donald Trumps verstärkt die Risikoaversion. Einbrechende Edelmetalle, fallende Futures und geopolitische Spannungen setzen Anleger weltweit unter Druck.

    • Fed-Nominierung Trumps verstärkt Risikoaversion global.
    • Asiatische Märkte fallen stark, Kospi über 5% im Minus.
    • Edelmetallpreise brechen ein, Gold -9%, Silber -30%.
    Roter Montag - Warsh-Nominierung treibt globalen Sell-off – Edelmetall-Crash reißt alles runter
    Die asiatischen Märkte sind am Montag mit deutlichen Verlusten in die Woche gestartet. Besonders stark traf es Südkorea: Der breite Leitindex Kospi fiel um mehr als 5 Prozent, während die Kospi-200-Futures – der von Profis bevorzugte Derivateindex der 200 größten koreanischen Unternehmen – zeitweise über 5 Prozent einbüßten. Der schnelle Einbruch löste einen sogenannten Sidecar aus, eine automatische Handelsbremse, die den Aktienhandel kurzfristig pausiert, um Panikreaktionen zu verhindern. Auch andere asiatische Märkte standen unter Druck: Der Hang Seng verlor 2,5 Prozent, der CSI 300 rutschte um 2,1 Prozent ab. Japan, Australien und Taiwan zeigten leichte Gegenwehr und fielen um jeweils 1 Prozent.

    Hintergrund der globalen Nervosität ist der dramatische Absturz am Edelmetallmarkt. Nach der Rekordrallye der vergangenen Monate brachen Gold und Silber am Freitag massiv ein: Gold verlor rund 9 Prozent, Silber sogar etwa 30 Prozent – der stärkste Tagesverlust seit 1980. Im asiatischen Handel setzte sich die Korrektur fort. Gold notierte am Morgen weitere 6 Prozent niedriger bei etwa 4.538 US-Dollar, Silber gab erneut zweistellig nach und notiert unter 75 US-Dollar. Auch Bitcoin rutschte erstmals seit April unter die Marke von 80.000 US-Dollar, nachdem Anleger sichtbar Risiko aus ihren Portfolios nahmen.

    Diese Schockwellen erfassen auch die US-Märkte. Dow-, S&P-500- und Nasdaq-Futures lagen am frühen Montag jeweils mehr als 1 Prozent im Minus. Händler verwiesen darauf, dass der Ausverkauf bei Gold und Silber aufgrund hoher spekulativer Positionierungen auf andere Anlageklassen übergreift. Analyst Kyle Rodda erklärte: "Tatsächlich findet derzeit ein Deleveraging statt, das Händler dazu zwingt, andere Vermögenswerte zu verkaufen, um Verluste aus ihren verlustreichen Edelmetallpositionen auszugleichen."

    Zusätzliche Unsicherheit brachte die überraschende Nominierung des ehemaligen Fed-Gouverneurs Kevin Warsh durch US-Präsident Donald Trump. Viele Marktteilnehmer hatten mit einem Kandidaten gerechnet, der einen schnellen Zinssenkungszyklus unterstützen würde. Jochen Stanzl von der Consorsbank kommentierte: "Trumps überraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der US-Notenbank hat die Anleger überrascht." Die Aussicht auf eine weniger lockere Geldpolitik verstärkte die Risikoaversion.

    Belastet wurde das Marktumfeld zudem durch geopolitische Spannungen. Irans oberster Führer Ayatollah Ali Khamenei warnte die USA, ein Angriff würde zu einem "regionalen Krieg" führen. Die Rhetorik drückte den Ölpreis um mehr als 4 Prozent, nachdem Rohöl zuvor ein Sechsmonatshoch erreicht hatte.

    Tipp aus der Redaktion

     

    Auch Europa folgt dem globalen Abwärtstrend. Der DAX ist relativ robust mit einem Minus von 0,4 Prozent in die Woche gestartet. FTSE 100, CAC 40 und FTSE MIB haben ebenfalls im Minus eröffnet. "Angesichts solcher historischen Kursbewegungen sinkt das Vertrauen der Anleger nicht nur in Gold, sondern im gesamten Markt rapide", warnte Nick Twidale von AT Global Markets.

    In Deutschland standen bereits vor Handelsstart einzelne Werte unter Druck: Infineon fielen nach dem Tech-Ausverkauf in Seoul auf Tradegate um rund 3 Prozent, Aurubis litten wegen der Rohstoffverluste und gaben mehr als 6 Prozent nach.

    Zum Wochenauftakt richtet sich der Blick nun auf europäische Konjunkturdaten – darunter deutsche Einzelhandelsumsätze – sowie auf die anstehenden Gewinne großer US-Tech-Konzerne, die den nächsten Trendimpuls liefern könnten.

    Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion



    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    Verfasst von Gina Moesing
