    Krypto-Crash

    Ethereum stürzt zweistellig ab – Krypto-Ausverkauf löst Massenliquidationen aus

    Ein brutaler Krypto-Ausverkauf mit Liquidationen in Milliardenhöhe reißt Bitcoin und Ethereum nach unten und stellt die Hoffnung auf eine schnelle Erholung infrage.

    • Brutaler Krypto-Ausverkauf drückt Bitcoin und Ethereum.
    • Massive ETF-Abflüsse verstärken Abwärtsdruck im Markt.
    • Analysten uneinig über zukünftige Kursentwicklung.
    Foto: Dall-E

    Der Krypto-Markt startet mit massiven Verlusten in die neue Woche. Ethereum notiert am Montagmorgen mehr als zehn Prozent tiefer bei rund 2.165 US-Dollar. Damit summiert sich das Wochenminus auf über 24 Prozent. Auch Bitcoin gerät unter starken Verkaufsdruck: Die größte Kryptowährung unterschreitet zeitweise die Marke von 75.000 US-Dollar und verzeichnet ein Tagesminus von über vier Prozent sowie einen Wochenverlust von mehr als 14 Prozent.

    Der Abverkauf erfasst den gesamten Markt. XRP verliert über sieben Prozent, während BNB und Solana jeweils mehr als sechs Prozent einbüßen. Die globale Marktkapitalisierung des Kryptosektors sinkt um 4,5 Prozent auf 2,54 Billionen US-Dollar. Der Crypto Fear and Greed Index fällt auf 15 Punkte und signalisiert damit "extreme Angst".

    ETF-Abflüsse verschärfen die Abwärtsdynamik

    Zusätzlichen Druck erzeugen massive Kapitalabflüsse aus börsengehandelten Krypto-Produkten. In der vergangenen Woche verzeichneten Bitcoin- und Ethereum-Spot-ETFs zusammen Nettoabflüsse von 1,82 Milliarden US-Dollar. Allein auf Bitcoin-ETFs entfielen 1,49 Milliarden US-Dollar, während Ethereum-ETFs Abflüsse von 327,1 Millionen US-Dollar meldeten.

    Zwangsliquidationen lösen Dominoeffekt aus

    Der Kursrutsch löste eine massive Welle an Zwangsliquidationen aus. Nach Daten von Coinglass wurden allein am Samstag binnen weniger Stunden bullische Positionen im Wert von über 850 Millionen US-Dollar liquidiert.

    In den vergangenen zwölf Stunden kam es zu einer weiteren Verkaufswelle: Rund 510 Millionen US-Dollar an gehebelten Positionen wurden aufgelöst. Long-Positionen machten mit 391,6 Millionen US-Dollar den Großteil der Verluste aus, während Short-Positionen 118,6 Millionen US-Dollar betrugen.

    In der Folge summierten sich die Liquidationen auf nahezu 2,5 Milliarden US-Dollar. Seit Donnerstag summieren sich die Zwangsverkäufe auf über 5,42 Milliarden US-Dollar.

     

    Analysten uneins über das Ausmaß der Korrektur

    Die Einschätzungen zur weiteren Entwicklung gehen auseinander. Ein zunehmend pessimistisches Lager rechnet mit weiterem Abwärtspotenzial. Verweise auf Kurse unterhalb der unteren Bollinger-Bänder und schwächere langfristige Indikatoren nähren die Sorge vor einem Test tieferer Niveaus, möglicherweise erneut im Bereich der 70.000 US-Dollar oder darunter.

    Andere Analysten halten dagegen und verweisen auf historische Muster. Überverkaufte Marktphasen hätten in der Vergangenheit häufig zu kurzfristigen Erholungen geführt, und der Februar gilt traditionell als starker Monat für Bitcoin. Sollte es gelingen, die Marke von 80.000 US-Dollar zurückzuerobern, könnte dies eine breitere Erholung einleiten – vorausgesetzt, die ETF-Abflüsse lassen nach und das makroökonomische Umfeld stabilisiert sich.

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



