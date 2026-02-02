Die DFV Deutsche Familienversicherung AG ("Deutsche Familienversicherung"), der digitale Direktversicherer aus Frankfurt am Main, beendet das Jahr 2025 mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 10 Mio. EUR bei gebuchten Bruttobeiträgen von 204 Mio. EUR. In der Erstversicherung wurde ein Umsatzwachstum von 4,4 % generiert. Dieses Wachstum beruht wesentlich auf den Stärken in der digitalen Neukundengewinnung, auf stärkerem Cross-Selling und auf Beitragsanpassungen. Das operative Ergebnis stieg deutlich auf 9 Mio. EUR an. Die im Zuge des Ende 2024 vollzogenen Übernahme- und Delistingverfahrens durchgeführten finanziellen Restrukturierungsmaßnahmen entfalteten bereits im Geschäftsjahr 2025 ihre Wirkung und trugen mit zum Erfolg bei. Auch wurde der Unternehmenswert durch das Investment in profitable Produkte und in digitale Geschäftsprozesse weiter erhöht.

- Bestes Ergebnis in der Firmengeschichte - 10 Mio. EUR Konzernergebnis für 2025 - Erstmalige Dividendenzahlung - Erfolgreiche finanzielle Restrukturierung nach Delisting vollzogen - Nachhaltig profitables Geschäftsmodell mit rund 500.000 Kunden - Weiteres Wachstum mit Ausrichtung auf Krankenzusatzprodukte

"Wir wachsen solide und ich bin stolz auf meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Unternehmen auch in schwierigen Zeiten weiterentwickelt haben. In 20 Jahren eine Versicherungsgesellschaft von der privat finanzierten Gründung zur Dividendenfähigkeit zu entwickeln ist eine Leistung, für die uns viele bewundern. Wir sind im Gegensatz zu zahlreichen Start-ups der Branche solide und nachhaltig gewachsen und für die Zukunft gut aufgestellt. Anders als früher ist das Unternehmen heute weitgehend unabhängig von mir, da wir digital aufgestellt sind und die Verantwortung auf viele Schultern verteilt ist."

Dr. Stefan M. Knoll, Gründer und Vorsitzender des Vorstandes.

Für die Aktionäre der Deutschen Familienversicherung, gegründet im Jahr 2007 und eine der ganz wenigen privaten Versicherungsneugründungen der letzten Jahrzehnte, soll sich das unternehmerische Engagement auszahlen. Deshalb kann im 20. Jahr des Bestehens erstmalig eine Dividende ausgeschüttet werden.

Mit einem Konzernergebnis vor Steuern von über 10 Mio. EUR wurde die ursprüngliche Erwartung für 2025 von 5-8 Mio. EUR deutlich übertroffen. Für das Jahr 2026 wird eine Fortsetzung des profitablen Wachstums erwartet. Gleichzeitig werden wir das Kundenerlebnis durch einfache, digitalisierte und KI-basierte Prozesse weiter optimieren.



Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG



Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist der innovative Direktversicherer mit Sitz in Frankfurt am Main. Ziel des in Deutschland und Österreich aktiven digitalen Direktversicherers ist es, Versicherungsprodukte anzubieten, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichnete Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche.

