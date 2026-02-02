    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAurubis AktievorwärtsNachrichten zu Aurubis

    AKTIE IM FOKUS

    Aurubis korrigiert deutlich mit dem Kupferpreis

    Für Sie zusammengefasst
    • Heftige Korrektur an Metallmärkten drückt Aurubis-Aktien.
    • Kupferpreis fiel um fünf Prozent, Aktienkurs sinkt.
    • Aurubis profitierte zuvor von Rekordhoch bei 171 Euro.
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine heftige Korrektur an den Metallmärkten hat am Montagmorgen auch stark auf die Aurubis -Aktien abgefärbt. Für die Titel des Kupferkonzerns wandelte sich der zuletzt - durch den Kupferpreisanstieg - kräftige Rückenwind ab Freitag in Gegenwind. Ein Rutsch des Preises des Industriemetalls ließ den Aktienkurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sieben Prozent absacken unter die Marke von 150 Euro. Schon am Freitag hatte die Korrektur eingesetzt.

    Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag nochmals um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber.

    Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

    Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird./tih/mis

    Aurubis

    -1,26 %
    -3,14 %
    +24,80 %
    +38,02 %
    +109,32 %
    +56,25 %
    +134,92 %
    +302,88 %
    +1.404,07 %
    ISIN:DE0006766504WKN:676650

     

    Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,10 % und einem Kurs von 149,4 auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,80 %.

    Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,03 Mrd..

    Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -29,98 %/-10,25 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Aurubis - 676650 - DE0006766504

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Aurubis. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen und Meldungen zur Bewertung: Aurubis hob die Jahres‑EBT‑Prognose wegen gestiegener Metallpreise und hoher Kupfernachfrage an, was fundamental positiv gesehen wird. Parallel wird eine Stimmrechtsmeldung zu Goldman Sachs diskutiert — offen bleibt, ob es echte Aktienkäufe oder derivative/geleaste Absicherungspositionen sind und welche Wirkung das auf Kurs, Volatilität und Bewertung hat.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Aurubis eingestellt.

    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
