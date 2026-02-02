Aurubis korrigiert deutlich mit dem Kupferpreis

Im Vergleich zum Freitagsniveau sackte der Kupferpreis am Montag nochmals um etwa fünf Prozent ab. Der Rückschlag vom Rekordhoch des Industriemetalls nahm damit ihren Lauf, ähnlich wie auch bei den Preisen der Edelmetalle Gold und Silber.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine heftige Korrektur an den Metallmärkten hat am Montagmorgen auch stark auf die Aurubis -Aktien abgefärbt. Für die Titel des Kupferkonzerns wandelte sich der zuletzt - durch den Kupferpreisanstieg - kräftige Rückenwind ab Freitag in Gegenwind. Ein Rutsch des Preises des Industriemetalls ließ den Aktienkurs auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um sieben Prozent absacken unter die Marke von 150 Euro. Schon am Freitag hatte die Korrektur eingesetzt.

Aurubis hatte bis Donnerstag kräftig von der vorherigen Metallpreisrally profitiert und am vergangenen Donnerstag mit knapp 171 Euro ein Rekordhoch erreicht. Dank der hohen Metallpreise hatte Aurubis vergangene Woche auch den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr angehoben.

Wesentlicher Auslöser des jüngsten Goldpreisrutsches war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird./tih/mis

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Aurubis Aktie Die Aurubis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -6,10 % und einem Kurs von 149,4 auf Tradegate (02. Februar 2026, 08:39 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Aurubis Aktie um -3,14 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +24,80 %. Die Marktkapitalisierung von Aurubis bezifferte sich zuletzt auf 7,03 Mrd.. Aurubis zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 1,6000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9800 %. Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 121,86EUR. Von den letzten 7 Analysten der Aurubis Aktie empfehlen 7 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 110,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 141,00EUR was eine Bandbreite von -29,98 %/-10,25 % bedeutet.



