Umsatz im Einzelhandel steigt leicht

WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat Ende des vergangenen Jahres etwas zugelegt. Im Dezember stiegen die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg war von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Zudem wurde der Wert für November leicht nach oben revidiert. Der Rückgang im Monatsvergleich hatte demnach nur 0,5 Prozent betragen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet worden war.

Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt bei den Umsätzen ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen einen Anstieg um real 3,2 Prozent. Hier hatten Analysten einen schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.