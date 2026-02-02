    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Deutschland

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare

    Umsatz im Einzelhandel steigt leicht

    Für Sie zusammengefasst
    • Einzelhandel in Deutschland: Dezember-Umsatz +0,1%
    • Jahresvergleich: Umsatz ohne Autos +3,2% gestiegen
    • 2025: Gesamtumsatz +2,7%, Zuwachs schwächt sich ab
    Deutschland - Umsatz im Einzelhandel steigt leicht
    Foto: Siarhei - 356130783

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Der deutsche Einzelhandel hat Ende des vergangenen Jahres etwas zugelegt. Im Dezember stiegen die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg war von Analysten im Schnitt so erwartet worden. Zudem wurde der Wert für November leicht nach oben revidiert. Der Rückgang im Monatsvergleich hatte demnach nur 0,5 Prozent betragen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,6 Prozent gemeldet worden war.

    Im Jahresvergleich meldet das Bundesamt bei den Umsätzen ohne den Handel mit Kraftfahrzeugen einen Anstieg um real 3,2 Prozent. Hier hatten Analysten einen schwächeren Zuwachs um 2,0 Prozent erwartet.

    Im gesamten Jahr 2025 hat der Einzelhandel in Deutschland nach vorläufigen Ergebnissen des Statistischen Bundesamtes real 2,7 Prozent mehr Umsatz erwirtschaftet. Nachdem die reale Umsatzentwicklung im Einzelhandel im ersten Halbjahr 2025 gegenüber dem Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen war, schwächte sich der Zuwachs im zweiten Halbjahr ab.

    Der Anstieg in den ersten sechs Monaten ist unter anderem auf einen Sondereffekt durch die Umstrukturierung eines größeren Unternehmens im Internet- und Versandhandel zum Berichtsmonat August 2024 zurückzuführen, wodurch bisher in Deutschland nicht erfasste Umsätze hinzugekommen waren./jkr/jha/






    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Deutschland Umsatz im Einzelhandel steigt leicht Der deutsche Einzelhandel hat Ende des vergangenen Jahres etwas zugelegt. Im Dezember stiegen die Umsätze preisbereinigt (real) um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Der Anstieg war von Analysten im Schnitt …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     