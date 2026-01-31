Günstige Bewertung trotz Kursanstieg!

Das KGV von Amazon ist in den letzten Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Mit einem aktuellen KGV von 24,5 ist der Internetriese mehr als 40 Prozent niedriger bewertet als im eigenen Zehnjahresdurchschnitt. Dafür sind grob betrachtet zwei Faktoren verantwortlich. Durch den Aufbau der Logistik für den Onlinehandel wurde der Gewinn über Jahre klein gehalten. Mittlerweile scheinen die Investitionen in die Handelsinfrastruktur getätigt, nachdem auch das Wachstum im Internethandel stagniert. Weiters hat das zweite Standbein Cloud-Computing (Amazon Web Services) aktuell einen viel höheren ROI (Return on Investment) und wirft pro eingesetztem US-Dollar mehr Gewinn ab als der Onlinehandel. So geben 81 von insgesamt 85 internationalen Analysten eine Kaufempfehlung für die Aktie von Amazon ab. Kein Analyst empfiehlt die Aktie zum Verkauf.

Nach einer längeren Seitwärtsbewegung von Ende August 2020 bis Ende März 2022 fiel der Kurs bis auf ein Tief von 81,43 US-Dollar am 6. Januar 2023. Anschließend setzte eine Aufwärtsbewegung ein, die am 4. Februar 2025 im Allzeithoch von 242,52 US-Dollar gipfelte. Die darauffolgende Schwäche am US-Aktienmarkt traf auch Amazon, sodass der Kurs bis auf 161,38 US-Dollar am 7. April 2025 zurückging (als Auslöser gilt sogenannte „Liberationday“). Aktuell befindet sich die Aktie erneut in einer Aufwärtsphase und hat die seit Anfang der 2020er-Jahre maßgebliche Marke von rund 180,00 US-Dollar deutlich überschritten. Besser als erwartete Quartalszahlen am 30. Oktober 2025 katapultierten den Kurs bis zum aktuellen Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar am 3. November 2025. Aktuell ist das Papier wieder ein wenig zurückgekommen und fluktuiert zwischen den Marken 233,00 US-Dollar und 242,52 US-Dollar. Seit dem Rückgang aufgrund des Liberationdays hält sich die Kursentwicklung in einem längerfristigen Aufwärtstrend über der 200-Tage-Linie. Als nächster Wegweiser dienen die Quartalszahlen vom 5. Februar 2026, wo die Marktteilnehmer sehr genau auf die Wachstumsrate im Cloud-Geschäft sehen werden. Auch die Konkurrenzsituation mit den chinesischen Onlinegrößen Temu und Shein wird ein Thema sein.

Amazon.com, Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Fazit Reduziert man die fundamentale Bewertung auf das KGV, ist der Konzern so günstig wie in den letzten 10 Jahren nicht mehr. Mit einem Open End Turbo Long (WKN MK4ABW) könnten risikobereite Anleger, die einen steigenden Kurs der Amazon.com, Inc. in den nächsten Wochen erwarten, überproportional von einem Hebel in Höhe von 3,73 profitieren. Das Ziel sei bei 266,01 US-Dollar angenommen (7,55 Euro beim Derivat). Der Abstand zur Knock-Out-Barriere beträgt 26 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an. Dieser könnte beim Basiswert bei 219,18 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs von 3,60 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,3 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MK4ABW Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,30 – 5,31 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 176,63 US-Dollar Basiswert: Amazon.com, Inc. KO-Schwelle: 176,63 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 239,30 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,55 Euro Hebel: 3,73 Kurschance: + 42 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.