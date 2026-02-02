    StartseitevorwärtsAktienvorwärts123fahrschule AktievorwärtsNachrichten zu 123fahrschule
    123fahrschule SE: Roundtable für Investoren am 11.02.2026

    NuWays veranstaltet am 11.02.2026 um 11:00 Uhr einen Roundtable mit Boris Polenske, der 123fahrschule SE. Die Teilnahme ist kostenlos.

    Die NuWays AG veranstaltet einen Roundtable mit der 123fahrschule SE. CEO Boris Polenske presents investors with the preliminary figures for the 2025 financial year and provides an outlook for the coming year. The event will be held in German language.

    Unternehmen: 123fahrschule SE
    Datum: 11.02.2026 11:00 Uhr
    Speaker: Boris Polenske,


    Nach einer Präsentation besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Interessierte Anleger können sich hier kostenlos registrieren: https://www.nuways-ag.com/events/vorlaufige-zahlen-und-ausblick-auf-2026-aigHgpv

    Über 123fahrschule SE: Die 123fahrschule SE hat sich auf die Konsolidierung und digitale Erweiterung der klassischen Führerscheinausbildung in Deutschland spezialisiert und ist mittlerweile der größte Anbieter in der deutschen Fahrschulbranche. Durch die firmeneigene Software ermöglicht das Unternehmen eine gesteigerte Effizienz in allen Bereichen der Führerscheinausbildung. Durch die digitale Anwendungssoftware wird den Fahrschülern eine vereinfachte Lernerfahrung und individuelle Lernfortschrittskontrolle für alle Führerscheinklassen ermöglicht. Darüber hinaus verschafft sich das Unternehmen dank integrierter Fahrlehrerausbildung einen klaren Wettbewerbsvorteil einer Branche, welche sich durch eine strukturelle Überalterung der Fahrlehrer kennzeichnet.  

