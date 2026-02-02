Giant Mining plant mehrphasiges Bohrprogramm mit bis zu 10.000 Fuß auf dem Kupfer-Silber-Projekt Majuba Hill in Nevada

VANCOUVER, BC – 30. Januar 2026 / IRW-Press / Giant Mining Corp. (CSE: BFG | OTC: BFGFF | FWB: YW5 | CSE: BFG.WT.A | CSE: BFG.WT.B.) („Giant Mining“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein bis zu 10.000 Fuß (3.048 Meter) umfassendes mehrphasiges Bohrprogramm („Bohrprogramm“) und Explorationsprogramm auf seinem Vorzeigeprojekt, dem 9.684 Acres großen Kupfer-Silber-Gold-Projekt Majuba Hill in Pershing County, Nevada, plant.

Das mehrphasige Bohr- und Explorationsprogramm wird voraussichtlich Folgendes umfassen:

- Phase 1 – Kernbohrprogramm über bis zu 5.000 Fuß (1.524 Meter)

- Untertägige Kartierungen und Probenahmen

- Zusätzliche Probenahmen an der Oberfläche zur Abgrenzung von weiteren Zielen für Nachfolgebohrungen

- Phase 2 – Kernbohrprogramm über bis zu 5.000 Fuß (1.524 Meter)

Das mehrphasige Bohr- und Explorationsprogramm wird sich an über 100 früheren Bohrlöchern mit einer Gesamtlänge von mehr als 89.000 Fuß orientieren und Beiträge von RESPEC Engineering einbeziehen. Jüngste Überprüfungen der Explorationsergebnisse aus den Jahren 2024/2025, einschließlich aller Bohrungen, geologischer Kartierungen an der Oberfläche und geochemischer Probenahmen an der Oberfläche, haben zahlreiche mineralisierte Brekzienkörper identifiziert (siehe Pressemitteilung vom 16. Januar 2024). Die Abschnitte in mehreren Bohrlöchern zeigten hochgradige Kupfer- und Silbergehalte sowie lange Abschnitte mit anomalen Goldgehalten. Die hochgradigen Abschnitte treten typischerweise innerhalb hydrothermal-magmatischer Turmalin-Matrix-Brekzien und an den Rändern von Turmalin-Matrix-Brekzienschloten auf.

David Greenway, President und CEO von Giant Mining: „Dieses geplante mehrphasige Bohr- und Explorationsprogramm ist ein wichtiger nächster Schritt für die Weiterentwicklung von Majuba Hill. Unser Fokus liegt auf der systematischen Untersuchung vorrangiger Kupfer-Silber-Ziele, die sich aus geologischen Kartierungen, Oberflächenprobenahmen und den umfangreichen historischen Datensätzen des Projekts ergeben. Majuba Hill ist ein großes, gut gelegenes System in einer bewährten Bergbaujurisdiktion in Nevada, und dieses Programm soll unser Verständnis der Mineralisierung verbessern und die kontinuierliche, disziplinierte Exploration unterstützen. Mit einer starken Infrastruktur, ganzjährigem Zugang und einem phasenweisen Bohransatz sind wir der Ansicht, dass Majuba Hill ein überzeugendes Potenzial bietet, zumal wir daran arbeiten, einen zusätzlichen Wert für die Aktionäre zu erschließen und einen Beitrag zur Priorität Amerikas zu leisten, eine zuverlässige inländische Versorgung mit kritischem Kupfer und Silber sicherzustellen.“

Brekzienzonen

Zu den typischen Merkmalen im Zusammenhang mit den identifizierten intrusiven Turmalin-Brekzienschloten gehören:

- Hochgradige Zonen in Schotterbrekzien neben scharfen Brekzienkontakten und hydrothermal-magmatischen Brekzien

- Multi-Element-Paragenesen (Cu, Ag, Au, Mo, As und Bi)

- Nach unten aufgeweitete Geometrie (umgekehrter Kegel)

- Große vertikale Ausdehnung (>3.000 Fuß/1.000 m)

- Disseminierte Kupfermineralisierung im Zusammenhang mit Intrusionen mit Kalialteration

Anvisierte Brekzienzonen

Bei drei Brekzienzonen (Southern, Ball Park und Northern Breccia) werden im Rahmen des Phase-1-Programms 2026 Bohrungen absolviert. Die Brekzienzonen wurden auf der Grundlage aktueller und historischer Bohrungen, dreidimensionaler Gehalts- und Geomodellierungen sowie geochemischer Untersuchungen an der Oberfläche abgegrenzt. Die Zonen befinden sich am Schnittpunkt der nordwestlichen und nordöstlichen Strukturkorridore (siehe Abbildung 1).

In der Southern Breccia Zone werden derzeit detaillierte untertägige Kartierungen und Probenahmen durchgeführt, um die Brekzienränder in den zugänglichen Untertageabbaustätten zu identifizieren. Es werden derzeit auch obertägige Kartierungen bei der Ball Park Breccia absolviert, und in Kürze werden die Arbeiten in der Northern Breccia Zone beginnen, um die Brekzienränder abzugrenzen.

Zusätzliche Oberflächenprobenahmen und geologische Erkundungskartierungen sind für die Ziele DeSoto, Copper-Gold und Section 4 geplant (siehe Abbildung 1). Diese Ziele wurden im Rahmen der laufenden Explorationsarbeiten des Unternehmens anhand von geochemischen Bodenuntersuchungen und geophysikalischen Untersuchungen auf dem gesamten Konzessionsgebiet ermittelt. Die jüngsten Brekzien- und Projektüberprüfungen haben diese Gebiete für zusätzliche Folgemaßnahmen hervorgehoben, die Bohrungen in Phase 2 rechtfertigen könnten.

Abbildung 1: Majuba Hill mit den Southern, Northern und Ball Park Breccia Zones, Turmalin-Brekzienschlote und regionalen Verwerfungen

Brekzienformation bei Majuba Hill

Hydrothermale-magmatische Brekzien und Brekzienschlote bei Majuba Hill entstanden durch die explosive Freisetzung gasreicher Flüssigkeiten aus abkühlenden Magmenkörpern. Die Brekzien bestehen aus Brekzienklasten (zertrümmerten Fragmenten der umgebenden Gesteine), die durch ein Matrixmaterial (das typischerweise aus Quarz, Turmalin, Sulfiden und oxidierten Sulfiden besteht) miteinander verkittet sind. Der Kern aus Bohrloch MHB-2 ist ein hervorragendes Beispiel für eine mineralisierte Brekzie (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2: Kernbohrloch MHB-2 mit braunen und hellbraunen Brekzienklasten und blau oxidierter Kupfermatrix (Azurit und Malachit), die die Klasten zementiert. Foto links: Klasten und Matrix beschriftet

Die Bedeutung von Brekzien für Kupferlagerstätten ist seit Anfang des 20. Jahrhunderts dokumentiert. Die moderne Exploration und der moderne Bergbau haben sehr anschauliche Konzeptmodelle mit Schlüsselmerkmalen entwickelt. Abbildung 3 zeigt die Entwicklungsstadien eines Turmalin-Brekzienschlotes.

Abbildung 3: Konzeptionelles Modell eines Turmalin-Brekzienschlotes (modifiziert nach Kirwin, 2018)

Anvisierte Brekzien bei Majuba Hill

Giant hat eine umfassende Explorationsdatenbank aus allen Bohrungen, geologischen Kartierungen, geochemischen und geophysikalischen Boden- und Gesteinsuntersuchungen zusammengestellt. Die jüngste Brekzienstudie überprüfte das 3D-Geo- und Mineralisierungsmodell aus der Datenbank und identifizierte zahlreiche Brekzienkörper und mineralisierte Brekzien, die vorrangige Ziele für das Programm 2026 sind. Die Phase-1-Bohrungen im Jahr 2026 umfassen sechs bis acht Bohrlöcher mit einer Gesamtlänge von bis zu 5.000 Fuß, die auf die Brekzienränder in drei primären Turmalin-Brekzienzonen abzielen. Das Ziel ist es, auf beiden Seiten der Schlote hochgradiges Kupfer (+/-Silber und Gold) zu durchteufen.

Für die Southern Breccia Zone sind zwei Bohrlinien (Drill Fences) geplant (siehe Abbildung 4). Die Bohrlinien werden so angelegt, dass die Fortsetzung der hochgradigen Abschnitte in den Kernbohrlöcher MHB-30 und MHB-32 erkundet und die Mineralisierung entlang der Ränder des Schlotes bis zum Gipfel des Majuba Mountain weiter ausgedehnt werden kann. MHB-30 und MHB-32 lieferten hochgradige Kupfer- und Silbergehalte sowie stark anomale Goldgehalte. Die hochgradigen Abschnitte korrelieren mit den Rändern der Brekzienschlote (siehe Tabelle 1).

Bohrloch Abschnitt (m) von (m) bis (m) Cu (%) Ag (ppm) Au (ppm) Abschnitt (Fuß) von (Fuß) bis (Fuß) Rand der Brekzie festgestellt? MHB-30 ganzes Bohrloch 243,8 0,0 243,8 0,43 24,60 0,03 800,0 0 800,0 Ja 66,4 0,0 66,4 1,35 73,40 0,07 218,0 0 218,0 einschl. 22,6 42,7 65,2 2,72 30,73 0,09 74,0 140 214,0 MHB-32 ganzes Bohrloch 271,1 0,0 271,1 0,16 9,24 0,02 889,5 0 889,5 Ja bedeutender Abschnitt 115,7 155,4 271,1 0,33 16,97 0,04 379,5 510 889,5 einschl. 25,9 155,4 181,4 0,64 50,89 0,06 85,0 510 595,0 plus einschl. 51,7 219,5 271,1 0,42 9,73 0,02 169,5 720,0 889,5 mit 12,2 237,7 249,9 1,36 13,33 0,02 40,0 780 820,0 mit 3,0 245,4 248,4 4,36 35,65 0,04 10,0 805 815,0

Tabelle 1: Zusammenfassung der Analyseergebnisse bedeutender Abschnitte aus Kernbohrlöchern, die bekannte Schlote durchschnitten haben

Abbildung 4: Bisherige Bohrungen und geplante Bohrlöcher in der Southern Breccia Zone

Für die Ball Park Breccia Zone ist eine Linie (Fence) von Bohrlöchern geplant (siehe Abbildung 5). Die Oberflächenkartierungen der Limonit-Matrix-Brekzien und die jüngsten geochemischen Bodenprobenahmen (siehe Pressemitteilung vom 19. November 2025) deuten darauf hin, dass der kegelförmige Hügel der oberste Teil eines Turmalin-Brekzienschlotes darstellen könnte (siehe Abbildung 3). Das historische Bohrloch MF-02 hat den obersten Teil des Schlotes durchteuft:

- 120 Fuß (36,6 m) mit 0,51 % Cu und 21,7 g/t Ag von 260 Fuß bis 380 Fuß (79,2-115,8 m)

Für Bohrloch MF-02 liegt keine geologische Beschreibung vor. Das benachbarte Kernbohrloch MM-17 durchteufte jedoch:

- Turmalinbrekzie auf 94 Fuß (28,65 m) von 302,8 bis 396,8 Fuß (92,3-120,9 m)

Abbildung 5: Bisherige Bohrungen und geplante Bohrlöcher in der Ball Park Breccia Zone

Zur Erkundung der Northern Breccia Zone ist eine Linie (Fence) von Bohrlöchern geplant. Dabei handelt es sich um Stepout-Bohrungen zur Überprüfung auffälliger Ausbisse von Turmalinbrekzien und anomaler Cu-, Mo- und Silbergehalte in historischen geochemischen Bodenanomalien (siehe Abbildung 6).

Abbildung 6: Bisherige Bohrungen und geplante Bohrlöcher in der Ball Park Breccia Zone

Zu den wichtigsten Eigenschaften von Majuba Hill gehören:

Standort: Nevada, USA – eine weltweit führende Bergbauregion, die in der jährlichen Umfrage des Fraser-Instituts über Bergbauunternehmen im Jahr 2022 auf Platz 1 steht. Projektfläche: 9.684 Acres Infrastruktur: Das Konzessionsgebiet Majuba Hill liegt 113 Kilometer (70 Meilen) auf dem Straßenweg südwestlich von Winnemucca (Nevada) und 251 km (156 Meilen) nordöstlich von Reno. Es ist über gut ausgebaute Landstraßen von der Ausfahrt Imlay, Nevada, auf der U.S. Interstate 80 und dann 23 Meilen in westlicher Richtung erreichbar. Menschen, Straßen, Strom und Wasser sind die grundlegenden Faktoren für die Infrastruktur, und Majuba Hill profitiert bereits von einer starken Grundlage in all diesen Bereichen. Die bestehende Infrastruktur bietet erhebliche Vorteile und ermöglicht im Vergleich zu abgelegeneren Projekten erhebliche Einsparungen. Geschichte: Ehemaliger Produktionsbetrieb Bohrungen: Bohrungen über bislang etwa 89.395 Fuß. Ungefährer Neuwert dieser Bohrungen von 12,1 Millionen USD unter Anwendung aktueller Kosten. Mineralisierung: Das Projekt weist Anzeichen für einen potenziell großen Cu-Ag +/- Au-Mineralisierungskörper auf, der viele Gemeinsamkeiten mit großen Porphyr-Kupfer-, Silber- und Goldprojekten aufweist. Erweiterungs-möglichkeiten: Die IP-Vermessung, Tiefbohrungen und Stepout-Bohrungen deuten auf bedeutendes Erweiterungspotenzial hin, wobei die Mineralisierung in alle Richtungen offen ist. Vollständig finanziert: Finanzierung für die nächste Bohrphase bei Majuba Hill ist gesichert

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von E.L. „Buster“ Hunsaker III, CPG 8137, einem nicht unabhängigen beratenden Geologen überprüft und genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der kanadischen Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects („NI 43- 101“).

Angaben zu Marketing und Marktsensibilisierung

Das Unternehmen hat seine Vereinbarung vom 23. Januar 2026 mit Gold Standard Media, LLC („GSM“) verlängert. Demzufolge werden GSM und seine Partnerunternehmen weiterhin Werbedienstleistungen und Dienstleistungen zur Marktsensibilisierung bereitstellen. Dazu gehören unter anderem (i) die Erstellung und das Management von Landing-Pages, (ii) digitale Marketingkampagnen, (iii) E-Mail-Marketing und (iv) Influencer-Marketing. Die Verlängerung gilt für weitere zwei (2) Monate im Anschluss an die ursprüngliche Laufzeit bis zum 7. August 2026 gegen Zahlungen von insgesamt bis zu 450.000 US$. GSM hat seinen Geschäftssitz in der 723 W University Avenue, Georgetown, TX 78626 und ist unter der Rufnummer +1 512-843-1723 oder per E-Mail an ceo@goldstandardir.com erreichbar. GSM und seine Geschäftsführer stehen in keinem Nahverhältnis zum Unternehmen. Das Unternehmen wird keine Optionen oder andere Wertpapiere als Gegenleistung für die Dienstleistungen von GSM begeben.

Über Giant Mining Corp.

Das Hauptaugenmerk von Giant Mining ist auf die Identifizierung, den Erwerb und den Ausbau von in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindlichen Kupfer- und Kupfer-Silber-Gold-Projekten gerichtet, um der zunehmenden weltweiten Nachfrage nach kritischen Metallen zu begegnen. Diese Nachfrage wird durch Initiativen wie den Green New Deal in den Vereinigten Staaten und ähnliche Programme mit Klimaschwerpunkt weltweit angeheizt, da sie erhebliche Mengen an Kupfer, Silber und Gold für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energieinfrastruktureinrichtungen und die Modernisierung sauberer und erschwinglicher Energiesysteme erfordern.

Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens ist der Kupfer-Silber-Gold-Distrikt Majuba Hill, der 156 Meilen (251 km) von Reno (Nevada) entfernt liegt. Majuba Hill profitiert von einem bergbaufreundlichen regulatorischen Umfeld und einer starken lokalen Infrastruktur. Obwohl es sich noch um ein Projekt im Explorationsstadium handelt, deuten die geologische Ausdehnung und der Umfang der Mineralisierung darauf hin, dass weitere Arbeiten eindeutig gerechtfertigt sind und dass das System ein erhebliches Kupferpotenzial bergen könnte.

Die Canadian Securities Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Canadian Securities Exchange als „Market Regulator“ bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Für das Board von Giant Mining Corp.

„David Greenway“

David C. Greenway

President & CEO

Weitere Informationen erhalten Sie über:

E: info@giantminingcorp.com

T: 1 (236) 788-0643

BESUCHEN SIE UNSERE WEBSITE FÜR WEITERE INFORMATIONEN

www.giantminingcorp.com

LIKEN UND FOLGEN

Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn

INFORMATIONEN FÜR INVESTOREN HERUNTERLADEN

Hier klicken

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die unter anderem Aussagen zu den geplanten Explorationsaktivitäten und den erwarteten Ergebnissen beinhalten.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen. Diese Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den hierin enthaltenen Aussagen abweichen. Daher sollten diese Aussagen nicht als Garantie für zukünftige Leistungen oder Ergebnisse verstanden werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen des Unternehmens sowie auf den von ihm getroffenen Annahmen, den ihm derzeit verfügbaren Informationen und anderen Faktoren. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen sollten, da diese nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Aufgrund von Risiken und Unwägbarkeiten, einschließlich der Risiken und Unwägbarkeiten, die das Unternehmen in seinen öffentlichen Wertpapierunterlagen angibt, können die tatsächlichen Ereignisse erheblich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, darunter Explorations-, metallurgische, Genehmigungs-, Umwelt-, Rohstoffpreis- und Marktrisiken. Das Unternehmen lehnt jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

