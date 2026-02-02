DeepMarkit stärkt Governance-Expertise mit Ernennung von Lanre Okunnuga zu Strategic Advisor

Calgary, Kanada – 2. Februar 2026 / IRW-Press / DeepMarkit Corp. (TSXV: MKT | OTCID: MKTSF | FSE: DEP0) („DeepMarkit“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ernennung von Lanre Okunnuga zum Strategic Advisor bekannt zu geben, der das Unternehmen bei der Weiterentwicklung seiner Prognosemarktplattform bei Fragen hinsichtlich Steuern, Regulierung, Compliance und Governance unterstützen wird.

Herr Okunnuga hat Rechtswissenschaften in den Niederlanden und den USA studiert und ist seit über 14 Jahren Mitglied der New York State Bar. Er verfügt über mehr als 17 Jahre Erfahrung in der Beratung globaler Organisationen hinsichtlich Regulierungs- und Steuerstrategien, Governance-Rahmenwerken und Risikomanagement in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Technologie und aufstrebende digitale Märkte. Im Laufe seiner Karriere hatte er leitende Positionen bei KPMG und PwC inne, wo er als Partner eng mit Führungsteams und Boards zusammenarbeitete, um in komplexen regulatorischen Umfeldern zu navigieren, Compliance-Programme zu entwickeln und die Risikoüberwachung in Unternehmen zu stärken. Darüber hinaus war Herr Okunnuga Gründer früher Peer-to-Peer-Kreditplattformen, die 2019 bzw. 2021 auf den Blockchains Ethereum und Fantom aufgebaut wurden. Sein Hintergrund wird DeepMarkit dabei unterstützen, im Rahmen der Umsetzung seiner langfristigen Strategie solide Governance- und Compliance-Rahmenwerke zu schaffen.

„Der Hintergrund von Lanre bei der Beratung hinsichtlich Steuern, Regulierung, Compliance und Governance in Verbindung mit seiner Blockchain-Erfahrung wird für uns von unschätzbarem Wert sein, wenn wir unsere Plattform weiterentwickeln und in einem sich wandelnden regulatorischen Umfeld navigieren“, sagte Steve Vanry, Chief Executive Officer von DeepMarkit. „Seine Erfahrung bei der Beratung großer, regulierter Organisationen passt gut zu unserer Schwerpunktlegung auf den Aufbau eines disziplinierten und gut geführten Unternehmens, während wir Prospect Markets weiterentwickeln.“

„Prognosemärkte sind ein aufstrebender Bereich, in dem Governance, Compliance und Risikomanagement für den langfristigen Erfolg von grundlegender Bedeutung sein werden“, sagte Lanre Okunnuga. „Ich freue mich darauf, DeepMarkit beim weiteren Aufbau seiner Plattform mit Schwerpunktlegung auf institutionelle Standards und die Angleichung an regulatorische Anforderungen zu unterstützen.“