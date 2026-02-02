BERENBERG stuft ECKERT & ZIEGLER auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Eckert & Ziegler mit einem Kursziel von 24 Euro auf "Buy" belassen. Die vorläufigen Zahlen für 2025 hätten beim Umsatz und Ergebnis je Aktie seinen Erwartungen entsprochen, während das bereinigte operative Ergebnis (Ebit) von höheren nicht-operativen Effekten absorbiert worden sei, schrieb Benjamin Thielmann am Freitagabend./ajx/agVeröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 17:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Eckert & Ziegler Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,18 % und einem Kurs von 14,83EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BERENBERG

Analyst: Benjamin Thielmann

Analysiertes Unternehmen: ECKERT & ZIEGLER

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 24

Kursziel alt: 24

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

