RBC stuft LVMH auf 'Outperform'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 625 Euro auf "Outperform" belassen. Piral Dadhania bleibt auch nach dem Ausverkauf im Zuge der Jahreszahlen für 2025 von LVMH überzeugt, wie er in seinem am Montag vorliegenden Kommentar schrieb. Er sieht nun für Anleger eine gute Kaufgelegenheit bei den Papieren des Luxuskonzerns./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2026 / 19:03 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,35 % und einem Kurs von 545,7EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: RBC
Analyst: Piral Dadhania
Analysiertes Unternehmen: LVMH
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 625
Kursziel alt: 625
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
