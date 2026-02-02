Siemens Energy Aktie fällt um -2,37 % - 02.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -2,37 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Siemens Energy Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,81 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,37 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Siemens Energy in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +32,44 % bestehen.

Allein seit letzter Woche ist die Siemens Energy Aktie damit um -2,49 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Siemens Energy +18,12 % gewonnen.

Siemens Energy Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -2,49 % 1 Monat +18,12 % 3 Monate +32,44 % 1 Jahr +164,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Siemens Energy Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um starke Kursbewegungen und Bewertung von Siemens Energy: Diskussionen über kurzfristige Rally (ein Nutzer nennt +12,5% in 13 Tagen) versus Abwarten bis der anfängliche Hype abklingt, Kaufschancen bei Zeichnern, technische Hinweise („Trend is your friend“) und Sorge, dass die 'Luft dünner' wird. Als fundamentaler Impuls wird ein MoU mit NextChem/Maire (Wasserstoff, Methanol) genannt; zudem wird der Asta‑Energy‑IPO (Ausgabepreis ~29,50 €) als Bezugspunkt erwähnt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Siemens Energy eingestellt.

Informationen zur Siemens Energy Aktie

Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 111,98 Mrd. € wert.

Am deutschen Aktienmarkt stieg in der zweiten Januar-Hälfte die Volatilität, die Hausse präsentiert sich zusehends wackliger. Siemens Energy wirkt da wie ein Fels in der Brandung, erst letzte Woche wurden neue Rekorde erzielt. Die Frage ist, ob der Fels wirklich massiv ist.

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens Energy von 134 auf 164 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Lucas Ferhani rechnet mit einem starken ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2025/26 der Münchner, …

Siemens Energy Aktie jetzt kaufen?

