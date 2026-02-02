Monument Mining Aktie verliert deutlich an Wert - -12,50 % - 02.02.2026

Die Monument Mining Aktie ist bisher um -12,50 % auf 0,7000€ gefallen. Das sind -0,1000 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Monument Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -9,60 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 0,7000€, mit einem Minus von -12,50 %. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

Monument Mining ist ein kanadisches Unternehmen, das sich auf die Exploration und Produktion von Gold konzentriert, mit Projekten in Malaysia und Australien. Es konkurriert mit großen Akteuren wie Barrick Gold und Newmont. Ein Alleinstellungsmerkmal ist die kosteneffiziente Produktion in strategisch günstigen Regionen.

Obwohl die Monument Mining Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +47,00 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Monument Mining Aktie damit um -26,38 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,00 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei Monument Mining auf -20,00 %.

Monument Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -26,38 % 1 Monat -20,00 % 3 Monate +47,00 % 1 Jahr +208,82 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Monument Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Einfluss des Goldpreises auf die Monument-Mining-Kursentwicklung, Erwartungen an die kommenden Quartalszahlen (Q4/Februar) mit möglichem Cash‑ und Gewinnanstieg, technische Hürden bei rund 1,50 CAD sowie Zielmarken von ~1 EUR/5 CAD, Debatten über kurzfristige Goldkorrekturen und mögliche Folgen des Tuckanarra-Projekts und Odysseys Kapitalerhöhung für MMY.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Monument Mining eingestellt.

Informationen zur Monument Mining Aktie

Es gibt 345 Mio. Monument Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 241,72 Mio. € wert.

Monument Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Monument Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Monument Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.