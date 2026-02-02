Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie bricht massiv ein - 02.02.2026

Mit einer Performance von -7,24 % musste die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Nach dem gestrigen Anstieg von +5,87 %, geht es heute bei der Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie nach unten. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

MicroStrategy ist ein führender Anbieter von Business Intelligence-Software, spezialisiert auf Datenanalysen und -visualisierung. Die Plattform unterstützt Unternehmen bei der Entscheidungsfindung durch umfassende Datenverarbeitung. Konkurrenz besteht durch Tableau und Power BI. Einzigartig ist die mobile BI-Integration und die Skalierbarkeit der Lösungen.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Verluste von -50,02 % hinnehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie damit um -14,72 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -12,88 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eine negative Entwicklung von -12,84 % erlebt.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,72 % 1 Monat -12,88 % 3 Monate -50,02 % 1 Jahr -61,39 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Bewertung der Microstrategy-Aktie, die stark von der Bitcoin-Entwicklung abhängt. Nutzer diskutieren die aktuelle Unterbewertung der Aktie, die auf einem fairen Wert von etwa 160 USD basiert, und warnen vor den Risiken aufgrund der hohen Hebelwirkung. Technische Analysen zeigen eine Schwäche bei Bitcoin, was die Unsicherheit über die Kursentwicklung von MSTR verstärkt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.

Informationen zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie

Es gibt 270 Mio. Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 31,54 Mrd. € wert.

Die Strategy-Aktie bleibt aus technischer Sicht unter Druck und notiert unter wichtigen gleitenden Durchschnitten.

So schlagen sich die Wettbewerber von Microstrategy (Doing business Strategy) (A)

Salesforce, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,75 %. IBM notiert im Minus, mit -0,91 %. Microsoft notiert im Minus, mit -1,32 %. Oracle verliert -5,50 % SAP notiert im Minus, mit -0,21 %.

Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie jetzt kaufen?

Ob die Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Microstrategy (Doing business Strategy) (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.