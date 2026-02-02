    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsPan American Silver AktievorwärtsNachrichten zu Pan American Silver

    Pan American Silver Aktie stürzt brutal ab. Was steckt dahinter? 02.02.2026

    Am heutigen Handelstag muss die Pan American Silver Aktie bisher Verluste von -6,76 % hinnehmen. Lesen sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Pan American Silver Aktie.

    Foto: Sunshine Seeds - stock.adobe.com

    Pan American Silver ist ein führendes Silberbergbauunternehmen mit einer starken Marktstellung als einer der größten Primärsilberproduzenten weltweit. Es betreibt Minen in Nord- und Südamerika und konkurriert mit Firmen wie First Majestic Silver und Hecla Mining. Das Unternehmen hebt sich durch seine diversifizierte Minenbasis und nachhaltige Praktiken ab.

    Pan American Silver Aktienanalyse: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 02.02.2026

    Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -6,76 % verliert die Pan American Silver Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Pan American Silver Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,01 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 42,89, mit einem Minus von -6,76 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

    Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Pan American Silver-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +39,00 % zu Buche.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Pan American Silver Aktie damit um -27,75 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -9,23 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Pan American Silver eine negative Entwicklung von -9,23 % erlebt.

    Pan American Silver Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -27,75 %
    1 Monat -9,23 %
    3 Monate +39,00 %
    1 Jahr +95,87 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Pan American Silver Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Pan American Silver: Diskussionen zu Q4/25- und FY26-Produktionszahlen (FY26 700–750 koz Gold, 25–27 Moz Silber), Bewertungsversuch (~3 Mrd USD aus Margenannahmen vs. ~3 Mrd CAD Schätzung), Annahmen zu Gold-/Silbermargen, Aktienein- und -ausstiege bei ~54–55 (Käufe bei 54,80, Teilgewinn bei 54,75), Sorgen um Short-Attacken, Volatilität und mögliche Silber-Baselines (50–70 USD) sowie Minen, die früh verkaufen und Druck erzeugen.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Pan American Silver eingestellt.

    Zur Pan American Silver Diskussion

    Informationen zur Pan American Silver Aktie

    Es gibt 422 Mio. Pan American Silver Aktien. Damit ist das Unternehmen 18,09 Mrd. € wert.

    Gold & Silber: Wenn sichere Häfen untergehen - 7 Billionen US-Dollar versenkt


    Silber erlebte Freitag den schlimmsten Tag seit 46 Jahren und bei Gold müssen Anleger auch weit zurückblicken, um einen ähnlichen Tag zu finden. Anlagen, die das Depot absichern sollten, haben versagt. In Zukunft auch?

    So schlagen sich die Wettbewerber von Pan American Silver

    Hecla Mining, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -7,01 %. Fresnillo notiert im Minus, mit -3,01 %. Wheaton Precious Metals notiert im Minus, mit -5,62 %.

    Pan American Silver Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Pan American Silver Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Pan American Silver Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Pan American Silver

    -5,09 %
    -27,75 %
    -9,23 %
    +39,00 %
    +95,87 %
    +148,23 %
    +41,39 %
    +559,97 %
    +1.355,33 %
    ISIN:CA6979001089WKN:876617



