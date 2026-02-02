    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsHecla Mining AktievorwärtsNachrichten zu Hecla Mining

    Besonders beachtet!

    173 Aufrufe 173 0 Kommentare 0 Kommentare

    Hecla Mining - Aktie gerät unter Druck -7,01 % - 02.02.2026

    Am 02.02.2026 ist die Hecla Mining Aktie, bisher, um -7,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hecla Mining Aktie.

    Besonders beachtet! - Hecla Mining - Aktie gerät unter Druck -7,01 % - 02.02.2026
    Foto: Sunshine Seeds - 198506252

    Hecla Mining ist ein führender Edelmetallproduzent, spezialisiert auf Silber und Gold, mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Coeur Mining. Hecla überzeugt durch strategische Minenstandorte und hohe Produktionskapazität.

    Hecla Mining aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.02.2026

    Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hecla Mining Aktie. Mit einer Performance von -7,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Hecla Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,01 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

    Obwohl die Hecla Mining Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,99 %.

    Allein seit letzter Woche ist die Hecla Mining Aktie damit um -38,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hecla Mining einen Anstieg von +2,54 %.

    Hecla Mining Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -38,88 %
    1 Monat +2,54 %
    3 Monate +55,99 %
    1 Jahr +217,67 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hecla Mining Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Einstiegszonen bei Hecla (akt. ~18,99€) mit Pullback‑Zonen 18,62–19,00€ (shallow), 17,19–18,62€ (primär) und 15,80–16,50€ (defensiv); Risiko steigt unter 17,19€. Diskutiert werden Analystenziele (~19–25$), Silberpreis (

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hecla Mining eingestellt.

    Zur Hecla Mining Diskussion

    Informationen zur Hecla Mining Aktie

    Es gibt 670 Mio. Hecla Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,83 Mrd. € wert.

    Silber, FRIWO & Co. – Tops & Flops der Community am Morgen


    Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

    Gold & Silber: Wenn sichere Häfen untergehen - 7 Billionen US-Dollar versenkt


    Silber erlebte Freitag den schlimmsten Tag seit 46 Jahren und bei Gold müssen Anleger auch weit zurückblicken, um einen ähnlichen Tag zu finden. Anlagen, die das Depot absichern sollten, haben versagt. In Zukunft auch?

    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Wheaton Precious Metals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,62 %. SSR Mining notiert im Minus, mit -9,09 %.

    Hecla Mining Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Hecla Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hecla Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Hecla Mining

    -5,90 %
    -38,88 %
    +2,54 %
    +55,99 %
    +217,67 %
    +204,90 %
    +189,55 %
    +901,73 %
    +106,75 %
    ISIN:US4227041062WKN:854693



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Hecla Mining - Aktie gerät unter Druck -7,01 % - 02.02.2026 Am 02.02.2026 ist die Hecla Mining Aktie, bisher, um -7,01 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Hecla Mining Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     