Hecla Mining - Aktie gerät unter Druck -7,01 % - 02.02.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Hecla Mining Aktie. Mit einer Performance von -7,01 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Hecla Mining Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -13,70 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -7,01 % im Minus. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

Hecla Mining ist ein führender Edelmetallproduzent, spezialisiert auf Silber und Gold, mit starker Marktpräsenz in Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Pan American Silver und Coeur Mining. Hecla überzeugt durch strategische Minenstandorte und hohe Produktionskapazität.

Obwohl die Hecla Mining Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +55,99 %.

Allein seit letzter Woche ist die Hecla Mining Aktie damit um -38,88 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,54 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hecla Mining einen Anstieg von +2,54 %.

Hecla Mining Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -38,88 % 1 Monat +2,54 % 3 Monate +55,99 % 1 Jahr +217,67 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Hecla Mining Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um technische Einstiegszonen bei Hecla (akt. ~18,99€) mit Pullback‑Zonen 18,62–19,00€ (shallow), 17,19–18,62€ (primär) und 15,80–16,50€ (defensiv); Risiko steigt unter 17,19€. Diskutiert werden Analystenziele (~19–25$), Silberpreis (

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Hecla Mining eingestellt.

Informationen zur Hecla Mining Aktie

Es gibt 670 Mio. Hecla Mining Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,83 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Silber erlebte Freitag den schlimmsten Tag seit 46 Jahren und bei Gold müssen Anleger auch weit zurückblicken, um einen ähnlichen Tag zu finden. Anlagen, die das Depot absichern sollten, haben versagt. In Zukunft auch?

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Wheaton Precious Metals, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -5,62 %. SSR Mining notiert im Minus, mit -9,09 %.

Hecla Mining Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hecla Mining Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hecla Mining Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.