Deutsche Telekom Aktie überzeugt mit Kursplus - 02.02.2026

Einen starken Börsentag erlebt die Deutsche Telekom Aktie. Sie steigt um +2,20 % auf 28,75€. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,99 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der Deutsche Telekom Aktie. Nach einem Plus von +1,99 % am Vortag steigt das Papier auch heute und notiert bei 28,75€. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

Die Deutsche Telekom ist ein führender Telekommunikationsanbieter mit einem breiten Angebot an Mobilfunk-, Internet- und TV-Diensten. Sie hat eine starke Marktstellung in Europa und den USA, konkurriert mit Unternehmen wie Vodafone und AT&T und bietet einzigartige Netzwerkinfrastrukturen und digitale Innovationen.

In den letzten drei Monaten verzeichnete die Deutsche Telekom Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Deutsche Telekom Aktie damit um +3,43 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,61 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +0,61 % gewonnen.

Deutsche Telekom Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +3,43 % 1 Monat +0,61 % 3 Monate +3,44 % 1 Jahr -12,35 %

Informationen zur Deutsche Telekom Aktie

Es gibt 5 Mrd. Deutsche Telekom Aktien. Damit ist das Unternehmen 142,96 Mrd. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Verizon Communications, ORANGE und Co.

Verizon Communications, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -1,89 %. ORANGE notiert im Plus, mit +1,58 %. AT&T notiert im Plus, mit +0,20 %. Telefonica legt um +1,83 % zu Vodafone Group notiert im Plus, mit +1,55 %.

Deutsche Telekom Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Telekom Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Telekom Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.