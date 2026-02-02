ThyssenKrupp Aktie heute im Minus - 02.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -2,89 % verliert die ThyssenKrupp Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Der Kursrückgang der ThyssenKrupp Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -0,49 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -2,89 % im Minus. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

ThyssenKrupp ist ein diversifiziertes deutsches Industrieunternehmen, das Stahl, Automobilkomponenten, Aufzüge, Anlagenbau und Marinesysteme anbietet. Es ist führend in der Stahl- und Aufzugsindustrie. Wichtige Konkurrenten sind ArcelorMittal, Siemens und Kone. Technologische Innovationen und eine breite Produktpalette sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die ThyssenKrupp-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +21,50 % zu Buche.

Allein seit letzter Woche ist die ThyssenKrupp Aktie damit um -3,31 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +18,74 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +18,74 % gewonnen.

ThyssenKrupp Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -3,31 % 1 Monat +18,74 % 3 Monate +21,50 % 1 Jahr +217,60 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur ThyssenKrupp Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um institutionelle Beteiligungsmeldungen und deren Kurswirkung: Morgan Stanley meldet rund 6% (davon 2,49% cash-settled), Goldman hat erhöht; Debatte, ob cash-settled Optionen nach WpHG zurechenbar sind und verdecktes Stakebuilding ermöglichen. Zudem wird Unklarheit über die Zukunft des Stahlgeschäfts thematisiert; technisch gilt die Aktie als kurzfristig überverkauft, Ziel/Widerstand bei ~12 €; Dividendenrendite ~1,5% wird kritisiert.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber ThyssenKrupp eingestellt.

Informationen zur ThyssenKrupp Aktie

Es gibt 623 Mio. ThyssenKrupp Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,79 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Fortum, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,38 %. Salzgitter notiert im Minus, mit -1,79 %. voestalpine notiert im Minus, mit -1,67 %. ArcelorMittal verliert -1,03 %

Ob die ThyssenKrupp Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab.