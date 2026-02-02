TKMS Aktie heute im Minus - 02.02.2026

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von TKMS in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,42 % bestehen.

Einen schwachen Börsentag erlebt die TKMS Aktie. Sie fällt um -2,62 % auf 96,50€. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,43 %, geht es heute bei der TKMS Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Im Vergleich zur Vorwoche ist die TKMS Aktie damit um -1,53 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +50,41 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei TKMS auf +50,41 %.

TKMS Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -1,53 % 1 Monat +50,41 % 3 Monate +20,42 % 1 Jahr +4,36 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur TKMS Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen laufender Aufträge und Analystenstimmungen auf den TKMS-Kurs: Meldungen zu U-Boot- und Fregatten-Verträgen (Seaspan, MEKO, Norwegen) und Ausbau der Produktion stärken das fundamentale Bild und das Orderbuch; die Deutsche Bank stuft die Aktie auf Buy. Diskutiert werden Kursphantasie versus kurzfristige Konsolidierung, mögliche Ausbrüche über Widerstände und Bewertungsimplikationen.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber TKMS eingestellt.

Informationen zur TKMS Aktie

Es gibt 64 Mio. TKMS Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,14 Mrd. € wert.

TKMS Aktie jetzt kaufen?

Ob die TKMS Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur TKMS Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.