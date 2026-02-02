MBB - Aktie zeigt Schwäche - 02.02.2026

Die MBB Aktie notiert aktuell bei 210,00€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -3,23 % nachgegeben, was einem Verlust von -7,00 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,70 %, geht es heute bei der MBB Aktie nach unten. Könnte sich ein Einstieg lohnen?

MBB SE ist eine etablierte Beteiligungsgesellschaft mit Fokus auf nachhaltiges Wachstum und Wertsteigerung in ihren Portfoliounternehmen, besonders in den Bereichen Industrie und Technologie.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die MBB-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +12,33 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die MBB Aktie damit um +7,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +4,12 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von MBB +4,12 % gewonnen.

MBB Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +7,23 % 1 Monat +4,12 % 3 Monate +12,33 % 1 Jahr +114,14 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur MBB Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Bewertung und Kurschancen der MBB-Aktie: mögliche Delignit-Übernahme, hohe Tagesumsätze (1,9 Mio) als Stütze für ARP, uneinheitliche Market‑Cap‑Angaben (~832–1,15 Mrd.), Wahrnehmung starker Unterbewertung gegenüber Einzelbeteiligungen (z. B. Friedrich Vorwerk ~950 Mio.), hohe Nettoliquidität (Gruppe ~760 Mio., Holding ~374 Mio.), Aumann-Probleme, Kursphantasie bis ~250 € und Nachfrage durch ARK‑Programm.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber MBB eingestellt.

Informationen zur MBB Aktie

Es gibt 5 Mio. MBB Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,14 Mrd. € wert.

So schlagen sich die Wettbewerber von MBB

INDUS Holding, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,63 %.

MBB Aktie jetzt kaufen?

Ob die MBB Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur MBB Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.