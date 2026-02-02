Secunet Security Networks - Aktie zeigt Schwäche - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die Secunet Security Networks Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -3,35 % im Minus. Nach dem gestrigen Anstieg von +2,58 %, geht es heute bei der Secunet Security Networks Aktie nach unten. Ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Einstieg?

Secunet Security Networks ist ein führender Anbieter von IT-Sicherheitslösungen in Deutschland, spezialisiert auf den Schutz sensibler Daten. Mit Produkten wie Firewalls und VPNs sowie Beratungsdiensten bedient es vor allem den öffentlichen Sektor. Wichtige Konkurrenten sind Cisco und Palo Alto Networks. Secunet punktet mit maßgeschneiderten Lösungen für Regierungsbehörden und hohen Sicherheitsstandards.

Obwohl die Secunet Security Networks Aktie heute fällt, profitieren die Aktionäre in den letzten drei Monaten insgesamt von einem Gewinn von +17,20 %.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Secunet Security Networks Aktie damit um +14,11 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +28,64 %. Seit Jahresstart haben die Anleger in Secunet Security Networks eine positive Entwicklung von +28,64 % erlebt.

Secunet Security Networks Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +14,11 % 1 Monat +28,64 % 3 Monate +17,20 % 1 Jahr +90,50 %

Informationen zur Secunet Security Networks Aktie

Es gibt 7 Mio. Secunet Security Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,51 Mrd. € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,88 %. Thales notiert im Minus, mit -0,96 %. Fortinet notiert im Minus, mit -2,28 %. Palo Alto Networks verliert -1,21 %

Secunet Security Networks Aktie jetzt kaufen?

Ob die Secunet Security Networks Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Secunet Security Networks Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.