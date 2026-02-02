SUESS MicroTec Aktie knickt um -1,82 % ein - 02.02.2026

Einen schwachen Börsentag erlebt die SUESS MicroTec Aktie. Sie fällt um -1,82 % auf 48,64€. Nach dem gestrigen Anstieg von +4,51 %, geht es heute bei der SUESS MicroTec Aktie nach unten. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SUESS MicroTec ist ein führender Anbieter von Geräten für die Halbleiterindustrie, spezialisiert auf Lithografie-, Bonder- und Testsysteme. Das Unternehmen hat eine starke Marktstellung und konkurriert mit ASML und Tokyo Electron. Es bietet spezialisierte Lösungen für Nischenmärkte und zeichnet sich durch hohe Flexibilität aus.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von SUESS MicroTec in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +73,31 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SUESS MicroTec Aktie damit um +1,50 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +24,85 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +24,85 % gewonnen.

SUESS MicroTec Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +1,50 % 1 Monat +24,85 % 3 Monate +73,31 % 1 Jahr +12,79 %

Informationen zur SUESS MicroTec Aktie

Es gibt 19 Mio. SUESS MicroTec Aktien. Damit ist das Unternehmen 922,52 Mio. € wert.

Wenn die Schwankungsintensität bei einer Aktie plötzlich auffallend zunimmt, sollte es plausible Argumente dafür geben. Bei SÜSS MicroTec ging es in der vergangenen Woche zu wie in einer Achterbahn … aber es fehlte an Gründen dafür. Da sollte man aufpassen.

So schlagen sich die Wettbewerber von SUESS MicroTec

Applied Materials, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -2,34 %. KLA Corporation notiert im Minus, mit -1,73 %. ASML Holding notiert im Minus, mit -2,24 %.

SUESS MicroTec Aktie jetzt kaufen?

Ob die SUESS MicroTec Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SUESS MicroTec Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.