Drohnen als Allzweckwaffe: Dieses Unternehmen plant den Börsengang

Sun sagte gegenüber Reuters im Vorfeld der Singapore Airshow: "Die Forschung und Entwicklung neuer Flugzeuge erfordert erhebliche finanzielle Mittel und kontinuierliche Investitionen. Dies ist ein wichtiger geschäftsentwicklungsrelevanter Aspekt für uns." Er wollte sich nicht zur Größe eines möglichen Börsengangs äußern, sagte aber, das Unternehmen habe 2023 mehr als 3 Milliarden Yuan (431,59 Millionen US-Dollar) eingenommen und eine Bewertung von über 10 Milliarden Yuan erreicht.

Die United Aircraft Group, ein schnell wachsender chinesischer Drohnenhersteller, plant laut einer leitenden Angestellten bereits im nächsten Jahr einen Börsengang, um die Produktion hochzufahren und international zu expandieren. Sun Liye, Vizepräsidentin des in Shenzhen ansässigen Unternehmens, sagte, United Aircraft erwäge einen möglichen Börsengang entweder in Hongkong oder in Festlandchina im Jahr 2027 oder 2028, vor allem um Forschung und Entwicklung für neue Modelle zu finanzieren.

Auf Asiens größter Luftfahrt- und Verteidigungsausstellung plant United Aircraft, seine Drohne Boying T1400, die für landwirtschaftliche, Notfall- und Logistikmissionen konzipiert ist, erstmals im Ausland zu präsentieren.

Das Unternehmen rechnet in diesem Jahr mit der Auslieferung von rund 10.000 Drohnen aus seinem gesamten Produktportfolio, zu dem auch das Modell TD550 für Brandbekämpfung und Notfallkommunikation sowie die Agrardrohne Q100 gehören. Dies bedeutet einen deutlichen Anstieg gegenüber den mehr als 3.000 Drohnen, die im Jahr 2025 ausgeliefert wurden, so Sun.

Das Unternehmen plant außerdem, noch in diesem Jahr mit der Produktion von 20 Lanying R6000 Kipprotor-Logistik- und Notfalldrohnen zu beginnen, wobei die Produktion voraussichtlich bis 2027 rasch auf 300 Einheiten ansteigen wird, fügte er hinzu. United Aircraft erwirtschaftet zwar den Großteil seines Umsatzes im Inland, verstärkt aber seine Aktivitäten auf internationalen Märkten. Im Jahr 2025 verkaufte das Unternehmen Q100-Agrardrohnen nach Kambodscha, hauptsächlich an Landwirte, und exportierte 100 Q20-Logistikdrohnen nach Frankreich für Liefer- und Inspektionsdienste.

Sun sagte: "Wir haben erst im vergangenen Jahr begonnen, in ausländische Märkte einzutreten, daher liegt der Umsatz aus diesen Märkten derzeit unter 10 Prozent." Sie zeigte sich jedoch zuversichtlich, dass der internationale Umsatz innerhalb von zwei bis drei Jahren auf 30 Prozent oder mehr des Gesamtumsatzes steigen könnte. Das Unternehmen priorisiert die Märkte im Nahen Osten und in Südostasien, da diese leichter zugänglich seien und weniger Widerstand gegen chinesische Drohnentechnologie vorlägen, sagte sie.

Während die Hauptkunden für einige der Drohnen des Unternehmens, wie beispielsweise die Lanying R6000, Logistikunternehmen sind, hob sie auch das "erhebliche" Potenzial bei Notfallrettungseinsätzen hervor, insbesondere in Südostasien, wo Erdbeben und andere geologische Katastrophen häufig vorkommen.

Im Gegensatz zu vielen anderen Luft- und Raumfahrtunternehmen, die mit globalen Lieferkettenunterbrechungen und Triebwerksengpässen zu kämpfen haben, habe United Aircraft laut Sun eine nahezu vollständige Unabhängigkeit von Design und Forschung & Entwicklung bis hin zur Fertigung erreicht, wobei die Lieferkette vollständig in China angesiedelt sei. Sie ergänzte: "Globale Lieferkettenengpässe haben keine Auswirkungen auf uns."

Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion