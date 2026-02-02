BYD Aktie weiter auf Talfahrt - 02.02.2026

Am heutigen Handelstag musste die BYD Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -5,40 % im Minus. Der Kursrückgang der BYD Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,03 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,40 % im Minus. Lohnt sich ein Einstieg oder lieber noch abwarten?

BYD ist ein führender Akteur im Bereich der Elektromobilität und erneuerbaren Energien, mit einem breiten Produktportfolio und einer starken Marktpräsenz.

Der Kursrückgang heute setzt den negativen Trend der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten mussten die Aktionäre von BYD Verluste von -12,61 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die BYD Aktie damit um -9,05 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -10,14 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von BYD einen Rückgang von -10,14 %.

BYD Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -9,05 % 1 Monat -10,14 % 3 Monate -12,61 % 1 Jahr -14,74 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur BYD Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die volatile Kursentwicklung der BYD Aktie, die von einigen als Zockeraktie und von anderen als langfristige Investition in die E-Mobilität betrachtet wird. Die Konkurrenzsituation in China, insbesondere durch Geely, sowie Rückrufaktionen von Fahrzeugen werfen Fragen zur Marktposition auf. Dennoch wird das Potenzial im Auslandsgeschäft und die technische Weiterentwicklung als positiv hervorgehoben, was die Geduld der Anleger auf die Probe stellt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BYD eingestellt.

Informationen zur BYD Aktie

Es gibt 4 Mrd. BYD Aktien. Damit ist das Unternehmen 36,79 Mrd. € wert.

Der chinesische Elektroauto-Riese BYD liefert weiter schlechte Nachrichten. Im Januar sanken Absatz und Produktion deutlich – während die Hoffnung auf ausländische Märkte bleibt, sieht die Lage in China düster aus.

So schlagen sich die Wettbewerber von BYD

Toyota, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,86 %. Volkswagen (VW) Vz notiert im Minus, mit -0,63 %. Tesla notiert im Minus, mit -2,13 %. Xylem verliert -1,81 % NIO notiert im Minus, mit -0,76 %. Stellantis notiert im Minus, mit -0,66 %.

BYD Aktie jetzt kaufen?

Ob die BYD Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur BYD Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.