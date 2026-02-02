    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsViromed Medical AktievorwärtsNachrichten zu Viromed Medical

    Viromed Medical Aktie gut behauptet +0,78 % - 02.02.2026

    Am 02.02.2026 ist die Viromed Medical Aktie, bisher, um +0,78 % gestiegen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Viromed Medical Aktie.

    Foto: adobe.stock.com

    Viromed Medical Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 02.02.2026

    Einen starken Börsentag erlebt die Viromed Medical Aktie. Sie steigt um +0,78 % auf 6,5000. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Viromed Medical Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -3,01 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 6,5000, mit einem Plus von +0,78 %. Sollten Anleger jetzt zugreifen oder abwarten?

    Mit dem aktuellen Kursanstieg wird die positive Tendenz der letzten Monate bestätigt. Anleger profitieren in drei Monaten von einer Gesamtrendite von +96,75 % bei Viromed Medical.

    Allein seit letzter Woche ist die Viromed Medical Aktie damit um +30,39 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +77,81 %. Im Jahr 2026 gab es für Viromed Medical bisher ein Plus von +77,81 %.

    Viromed Medical Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche +30,39 %
    1 Monat +77,81 %
    3 Monate +96,75 %
    1 Jahr +303,03 %

    🔍 wallstreetONLINE-Community zur Viromed Medical Aktie

    Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Umsatzprognosen von Viromed Medical, die für 2026 ein starkes Wachstum erwarten. Nutzer äußern sowohl Optimismus als auch Skepsis bezüglich der Kursentwicklung und der Bewertung des Unternehmens. Die Produkte PulmoPlas und ViroCAP stehen im Fokus, da sie als entscheidend für zukünftige Erfolge angesehen werden. Die Meinungen über den Kursverlauf bis zur Pressekonferenz am 12.02. reichen von 10 bis 20 €.

    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Viromed Medical eingestellt.

    Zur Viromed Medical Diskussion

    Informationen zur Viromed Medical Aktie

    Es gibt - Viromed Medical Aktien. Damit ist das Unternehmen - € wert.

    Viromed Medical Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Viromed Medical Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Viromed Medical Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Viromed Medical

    +9,30 %
    +30,39 %
    +77,81 %
    +96,75 %
    +605,00 %
    ISIN:DE000A40ZVN7WKN:A40ZVN



    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
