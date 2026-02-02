Advanced Blockchain Aktie crasht -4,34 % - 02.02.2026

Die Advanced Blockchain Aktie notiert aktuell bei 1,8750€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -4,34 % nachgegeben, was einem Verlust von -0,0850 € entspricht. Die Talfahrt der Advanced Blockchain Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,51 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 1,8750€, mit einem Minus von -4,34 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Advanced Blockchain ist ein führendes Unternehmen in der Blockchain-Technologie, das sich durch innovative, branchenspezifische Lösungen auszeichnet und in einem kompetitiven Marktumfeld mit starken Konkurrenten wie ConsenSys und IBM Blockchain agiert.

Der heutige Kursrückgang bestätigt den anhaltenden Abwärtstrend, den die Advanced Blockchain Aktie in den vergangenen Monaten verzeichnet hat. In den letzten drei Monaten mussten Aktionäre einen Verlust von -38,31 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -15,18 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -29,10 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -29,10 % verloren.

Advanced Blockchain Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,18 % 1 Monat -29,10 % 3 Monate -38,31 % 1 Jahr -57,78 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Advanced Blockchain Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Advanced Blockchain Aktie, wobei Bedenken hinsichtlich der finanziellen Transparenz und der Unternehmensführung geäußert werden. Vorschläge zur Überprüfung von Geldflüssen und Verbindlichkeiten stehen im Fokus, ebenso wie kritische Fragen zur Eignung von Führungskräften. Die rechtlichen Auseinandersetzungen und deren potenzieller Einfluss auf die Unternehmensbewertung werden ebenfalls thematisiert, was zu allgemeiner Skepsis gegenüber der Aktie führt.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Advanced Blockchain eingestellt.

Informationen zur Advanced Blockchain Aktie

Es gibt 4 Mio. Advanced Blockchain Aktien. Damit ist das Unternehmen 7,12 Mio. € wert.

Advanced Blockchain Aktie jetzt kaufen?

Ob die Advanced Blockchain Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Advanced Blockchain Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.