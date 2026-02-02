    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsBitcoin Group AktievorwärtsNachrichten zu Bitcoin Group

    Besonders beachtet!

    257 Aufrufe 257 0 Kommentare 0 Kommentare

    Bitcoin Group Aktie leidet unter Verkäufen - 02.02.2026

    Am 02.02.2026 ist die Bitcoin Group Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitcoin Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Bitcoin Group Aktie leidet unter Verkäufen - 02.02.2026
    Foto: adobe.stock.com

    Die Bitcoin Group SE ist ein führendes deutsches Investmentunternehmen im Kryptobereich, das die Plattform Bitcoin.de betreibt. Sie bietet einen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen und hebt sich durch ihre starke regionale Präsenz und BaFin-Regulierung von internationalen Konkurrenten wie Binance und Coinbase ab.

    Bitcoin Group aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 02.02.2026

    Die Bitcoin Group Aktie ist bisher um -3,52 % auf 26,88 gefallen. Das sind -0,98  weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Bitcoin Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,88, mit einem Minus von -3,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

    Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Bitcoin Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,84 % hinnehmen.

    Allein seit letzter Woche ist die Bitcoin Group Aktie damit um -22,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bitcoin Group einen Rückgang von -18,58 %.

    Bitcoin Group Aktie Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -22,26 %
    1 Monat -18,58 %
    3 Monate -27,84 %
    1 Jahr -40,00 %

    Informationen zur Bitcoin Group Aktie

    Es gibt 5 Mio. Bitcoin Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,00 Mio. € wert.

    Bitcoin Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Bitcoin Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitcoin Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Bitcoin Group

    -2,37 %
    -22,26 %
    -18,58 %
    -27,84 %
    -40,00 %
    +20,52 %
    -50,05 %
    +2.620,00 %
    ISIN:DE000A1TNV91WKN:A1TNV9



    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    Markt Bote
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von Markt Bote
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    Besonders beachtet! Bitcoin Group Aktie leidet unter Verkäufen - 02.02.2026 Am 02.02.2026 ist die Bitcoin Group Aktie, bisher, um -3,52 % gefallen. Lesen sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Bitcoin Group Aktie.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     