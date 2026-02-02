Bitcoin Group Aktie leidet unter Verkäufen - 02.02.2026

Die Bitcoin Group Aktie ist bisher um -3,52 % auf 26,88€ gefallen. Das sind -0,98 € weniger als am letzten Handelstag und bestätigt damit die negative Tendenz der letzten Tage. Die Talfahrt der Bitcoin Group Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -3,86 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 26,88€, mit einem Minus von -3,52 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

Die Bitcoin Group SE ist ein führendes deutsches Investmentunternehmen im Kryptobereich, das die Plattform Bitcoin.de betreibt. Sie bietet einen regulierten Handelsplatz für Kryptowährungen und hebt sich durch ihre starke regionale Präsenz und BaFin-Regulierung von internationalen Konkurrenten wie Binance und Coinbase ab.

Mit dem heutigen Kursrückgang setzt sich der Abwärtstrend der letzten Monate fort. Aktionäre von Bitcoin Group mussten in den letzten drei Monaten Verluste von -27,84 % hinnehmen.

Allein seit letzter Woche ist die Bitcoin Group Aktie damit um -22,26 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -18,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Bitcoin Group einen Rückgang von -18,58 %.

Bitcoin Group Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -22,26 % 1 Monat -18,58 % 3 Monate -27,84 % 1 Jahr -40,00 %

Informationen zur Bitcoin Group Aktie

Es gibt 5 Mio. Bitcoin Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 135,00 Mio. € wert.

Bitcoin Group Aktie jetzt kaufen?

Ob die Bitcoin Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Bitcoin Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.