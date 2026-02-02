Coinbase Aktie mit deutlichem Rücksetzer. Jetzt kaufen? 02.02.2026

Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Coinbase Aktie. Mit einer Performance von -4,33 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Die Talfahrt der Coinbase Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,24 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 157,20€, mit einem Minus von -4,33 %. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

Coinbase ist eine führende Krypto-Handelsplattform, die durch Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit besticht. Hauptkonkurrenten sind Binance und Kraken. Ihre Alleinstellungsmerkmale sind starke Sicherheitsprotokolle und regulatorische Konformität.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Coinbase Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -47,88 % hinzunehmen.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -14,41 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -21,64 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -21,64 % verloren.

Coinbase Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,41 % 1 Monat -21,64 % 3 Monate -47,88 % 1 Jahr -40,07 %

Informationen zur Coinbase Aktie

Es gibt 228 Mio. Coinbase Aktien. Damit ist das Unternehmen 35,76 Mrd. € wert.

Coinbase Aktie jetzt kaufen?

Ob die Coinbase Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Coinbase Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.