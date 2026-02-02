Hut 8 Aktie verliert deutlich an Wert - -8,07 % - 02.02.2026

Die negative Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von -8,07 % verliert die Hut 8 Aktie an diesem Handelstag deutlich. Damit wird die negative Tendenz der letzten Tage bestätigt. Die Talfahrt der Hut 8 Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -8,37 % am Vortag verlor das Papier auch heute und notiert bei 43,30€, mit einem Minus von -8,07 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Hut 8 ist ein führender Bitcoin-Miner in Nordamerika, bekannt für nachhaltige Mining-Praktiken und effiziente Infrastruktur. Hauptkonkurrenten sind Riot Blockchain und Marathon Digital. Ein Alleinstellungsmerkmal ist der Einsatz erneuerbarer Energien.

Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei Hut 8 insgesamt ein Minus von -1,94 % zu verkraften.

Allein seit letzter Woche ist die Hut 8 Aktie damit um -15,22 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +8,72 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von Hut 8 einen Anstieg von +8,72 %.

Hut 8 Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -15,22 % 1 Monat +8,72 % 3 Monate -1,94 % 1 Jahr +126,32 %

Informationen zur Hut 8 Aktie

Es gibt 108 Mio. Hut 8 Aktien. Damit ist das Unternehmen 4,67 Mrd. € wert.

Hut 8 Aktie jetzt kaufen?

Ob die Hut 8 Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Hut 8 Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.