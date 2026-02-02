    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInfineon Technologies AktievorwärtsNachrichten zu Infineon Technologies

    Halbleiter korrigieren - Morgan Stanley positiv zu Infineon

    • Halbleiterwerte unter Druck, Infineon -2,1% im Dax.
    • Nominierung von Warsh dämpft Zinssenkungsfantasien.
    • Morgan Stanley hebt Kursziel für Infineon auf 54 Euro.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem schwachen Börsenumfeld sind die konjunktursensiblen Halbleiterwerte am Montag europaweit unter Druck geraten. Kurz nach dem Handelsstart sank etwa Infineon im Dax um 2,1 Prozent. ASML und BE Semiconductor verzeichneten Abschläge von gut drei Prozent, liegen damit 2026 aber immer noch rund 28 Prozent sowie knapp 20 Prozent im Plus.

    Bereits in Asien waren zuvor sehr stark gelaufene Papiere aus der Halbleiterbranche eingeknickt: In Südkorea etwa rutschten Samsung Electronics und SK Hynix deutlich ab.

    Auslöser war die Nominierung von Kevin Warsh zum neuen Chef der US-Notenbank Fed durch Präsident Donald Trump. Warsh gilt eigentlich als sogenannter Falke, der eher zu einem restriktiveren Zinspfad tendiert, um so die Inflation in den Griff zu bekommen. Zinssenkungsfantasien erhielten dadurch einen Dämpfer. In der Folge brachen die Preise für Gold und Silber ein - allerdings waren sie zuvor - auch getrieben von immer mehr Spekulanten - auch massiv gestiegen. Börsianer sprechen daher eher vom Ablassen heißer Luft, als von einem echten Trendwechsel.

    Spekulanten, die mit Kredit auf einen noch höheren Goldpreis gesetzt hatten, geraten durch den Preisverfall unter Druck und müssen Positionen verkaufen, um eine zu große Schieflage zu verhindern. Gerade Hedgefonds können daher gezwungen sein, auch Teile ihrer Anlagen wie Aktien zu veräußern. Damit setzen die Turbulenzen an den Metallmärkten auch Aktienmärkte zumindest vorübergehend unter Druck.

    Die Analysten von Morgan Stanley blicken derweil fundamental betrachtet positiv auf Infineon und hoben das Kursziel von 45 auf 54 Euro an. Ihre Einschätzung bleibt "Overweight". Die Analysten der US-Bank sehen im Bau und Ausbau von Rechenzentren einen strukturellen Wachstumsmotor für den Chip-Hersteller./la/mis/jha/

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ASML Holding Aktie

    Die ASML Holding Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,73 % und einem Kurs von 40,64 auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ASML Holding Aktie um -1,12 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +27,99 %.

    Die Marktkapitalisierung von ASML Holding bezifferte sich zuletzt auf 454,52 Mrd..

    ASML Holding zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 6,4000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5400 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1.478,13EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1.260,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 1.600,00EUR was eine Bandbreite von +7,05 %/+35,94 % bedeutet.




    Community Beiträge zu Infineon Technologies

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Infineon Technologies. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um erwartete Kursgewinne nach starken Zahlen und positivem Ausblick, angetrieben von Nachfrageerholung bei Leistungshalbleitern, EV‑Förderung sowie KI/Datacenter‑Themen. Analysten haben Kursziele erhöht und Orderbücher füllen sich. Diskutiert werden fairer Wert um ~50 € (EPS‑Prognosen bis 2027), neue Werke, Marktführerschaft und die Aussicht auf einen technischen Ausbruch; einige sehen deutlich höhere Ziele.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Infineon Technologies eingestellt.

    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
