Aktien Frankfurt Eröffnung
Leichte Verluste - Korrektur bei Gold & Co belastet
- Dax gibt um 0,4% nach, bleibt bei 24.441 Punkten.
- MDax fällt um 0,15% auf 31.118 Zähler.
- Edelmetallpreise sinken nach Warsh-Nominierung.
FRANKFURT (dpa-AFX) - In einem von massiven Kursverlusten an den Edelmetall-Märkten geprägten Umfeld hat der Dax am Montag nachgegeben. Gleichwohl hielt sich der deutsche Leitindex zum Auftakt mit einem Minus von 0,4 Prozent auf 24.441 Punkte recht robust.
Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte fiel am Montag um 0,15 Prozent auf 31.118 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,7 Prozent nach unten.
Wesentlicher Auslöser des jüngsten Einbruchs bei den Preisen von Gold, Silber und Kupfer war die Nominierung des früheren Fed-Gouverneurs Kevin Warsh als Nachfolger für US-Notenbank-Chef Jerome Powell durch US-Präsident Donald Trump. Das hatte an den Märkten Zweifel geschürt, dass es tatsächlich zu einer deutlichen Lockerung der Geldpolitik kommen wird.
Nicht wenige Spekulanten, die mit Kredit auf weiter anziehende Metallpreise gesetzt hatten, wurden davon wohl auf dem falschen Fuß erwischt. Diese müssen dann Positionen glattstellen, was die Preise weiter belastet - eine Abwärtsspirale entsteht, bis die Lage bereinigt ist. Eine solche Entwicklung kann sich dann vorübergehend auch auf andere Märkte, etwa die für Aktien, auswirken./la/mis
Seit Mitte November ist die Abendkasse im DAX konsequent short positioniert – nicht aus Überzeugung, sondern aus Prinzip. Fünf Short-Versuche wurden ohne Stopp ins Nirwana geschickt, ganz im Stil eines Traders, der Margin Calls für eine temporäre Marktineffizienz hält.
Die nun erzielten Mini-Gewinne gönne ich ihm von Herzen. Wirklich. Jeder Pip zählt, wenn das Konto emotional bereits im Bärenmarkt notiert. Sein Auftreten erinnert dabei an einen Marktteilnehmer ohne Liquidität, ohne Plan, aber mit maximalem Frust-Hebel – dauerhaft überinvestiert in die eigene Meinung.
Kurzum: Fundamentaldaten egal, Risikomanagement ausgesetzt, Ego long.
Ein klassischer Fall von psychologischer Überspekulation bei chronischem Kapitalmangel.
Wunderbar, Baron Münchhausen