    BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

    Foto: adobe.stock.com
    LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 12000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson veröffentlichte am Montag die "Top 5" der Fragen, mit dem die Anleger aus seiner Sicht in den Geschäftsbericht der Londoner gehen. An erster Stelle nennt er die Frage, ob anlässlich der Jahresbilanz ein frisches Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht wird. Sein Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien passte Sanderson an jüngste Handelsvolumina und Währungsbewegungen an./rob/ag/mis

    Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:25 / GMT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 94,50EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: BARCLAYS
    Analyst: Michael Sanderson
    Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 120
    Kursziel alt: 125
    Währung: GBP
    Zeitrahmen: N/A



