BARCLAYS stuft London Stock Exchange auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für London Stock Exchange von 12500 auf 12000 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Michael Sanderson veröffentlichte am Montag die "Top 5" der Fragen, mit dem die Anleger aus seiner Sicht in den Geschäftsbericht der Londoner gehen. An erster Stelle nennt er die Frage, ob anlässlich der Jahresbilanz ein frisches Aktienrückkaufprogramm veröffentlicht wird. Sein Kursziel für die zuletzt schwachen Aktien passte Sanderson an jüngste Handelsvolumina und Währungsbewegungen an./rob/ag/misVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:25 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 04:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die London Stock Exchange Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,05 % und einem Kurs von 94,50EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:19 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Michael Sanderson

Analysiertes Unternehmen: London Stock Exchange

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 125

Währung: GBP

Zeitrahmen: N/A

