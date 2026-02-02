Wirtschaft
Dax startet im Minus - Anleger vermeiden Risiko
Foto: Anzeigetafel in der Frankfurter BÃ¶rse, via dts Nachrichtenagentur
Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Montag mit Verlusten in den Handelstag gestartet. Gegen 9:30 Uhr wurde der deutsche Leitindex mit rund 24.440 Punkten berechnet und damit 0,4 Prozent unter dem Schlussniveau von Freitag. An der Spitze der Kursliste rangierten die Telekom, die Hannover RÃ¼ck und die MÃ¼nchener RÃ¼ck, am Ende Siemens Energy, Infineon und die Deutsche Bank.
"Der Weg des geringsten Widerstands scheint fÃ¼r den Dax aktuell nach unten zu fÃ¼hren", sagte Jochen Stanzl, Chefmarktanalyst der Consorsbank. Die Ã¼berraschende Nominierung eines potenziell konservativen Vorsitzenden der US-Notenbank durch US-PrÃ¤sident Trump habe die Anleger auf dem falschen FuÃŸ erwischt. "Eigentlich war erwartet worden, dass US-PrÃ¤sident Trump alles tun wÃ¼rde, um eine Powell-Nachfolge einzusetzen, die fÃ¼r schnell fallende Leitzinsen steht. Nun scheinen die Anleger nicht schnell genug aus dem Risiko gehen zu kÃ¶nnen; selbst Edelmetalle bieten keinen Halt mehr." Die Devise laute: "Cash Is King".
Die europÃ¤ische GemeinschaftswÃ¤hrung war am Montagmorgen etwas stÃ¤rker: Ein Euro kostete 1,1863 US-Dollar, ein Dollar war dementsprechend fÃ¼r 0,8430 Euro zu haben.
Der Ã–lpreis sank unterdessen stark: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 9 Uhr deutscher Zeit 66,07 US-Dollar; das waren 3,25 Dollar oder 4,7 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.
Einkaeufer schrieb 31.01.26, 12:20
Der Wettbewerb schlÃ¤ft nicht. Die Telekom ist gefordert darauf eine Antwort zu findenmitdiskutieren Â»
"Die Lufthansa Group beendet ihre langjÃ¤hrige Partnerschaft mit der Deutschen Telekom fÃ¼r das Inflight-Internet und wechselt zu SpaceX' Starlink. Ab der zweiten JahreshÃ¤lfte 2026 wird Starlink auf den Kurz-, Mittel- und Langstreckenflotten fÃ¼r schnelleres, kostenfreies WLAN in allen Klassen sorgen. Ausschlaggebend waren die hÃ¶here VerbindungsqualitÃ¤t und breitere Abdeckung von Starlink gegenÃ¼ber der bisherigen EAN-LÃ¶sung.
Wechsel zu Starlink: Die Lufthansa Group stattet mehr als 150 Flugzeuge mit Starlink-Technologie aus.
Besseres Erlebnis: Ziel ist es, Passagieren in allen Klassen ein Highspeed-Interneterlebnis zu bieten, was mit dem alten System schwerer realisierbar war.
Kostenloses WLAN: Die neue Technologie ermÃ¶glicht unbegrenztes Surfen, das fÃ¼r Miles & More-Kunden kostenlos sein wird.
Ende der Zusammenarbeit: Die bisherige Kooperation mit der Deutschen Telekom, die das EuropÃ¤ische Aviation Network (EAN) nutzte, lÃ¤uft damit aus.
VerfÃ¼gbarkeit: Die UmrÃ¼stung beginnt, und Starlink wird ab dem zweiten Halbjahr 2026 auf ersten FlÃ¼gen verfÃ¼gbar sein.
Dieser Schritt ist Teil einer breiteren Branchenentwicklung, bei der Airlines auf leistungsfÃ¤higere Satellitenverbindungen umstellen, um den steigenden Datenhunger der Passagiere zu stillen. "
Gehen schrieb 31.01.26, 10:44
Vom letzten Candle-Signal (S A P) noch nicht richtig erholt, steht schon das nÃ¤chste Candle-Signal an - T-Mobile US.
Diesmal einen sogenannten Morning Star - auf Wochenbasis. Bei T-Mobile US.
Am Freitag war offensichtlich durch die Bank in den Staaten Telekom-Tag. Warum? Gute Frage. Zumindest hatten AT&T und
gerade Verizon als sehr gut empfundene Quartals- und Jahreszahlen vorgelegt. Beide wachsen. Und es ist nicht nur Schein -
davon profitierte auch T-Mobile. Von T-Mobile erfahren wir im Februar, ob sie auch ihren Kundenstamm ausgebaut und Zu-
wÃ¤chse verzeichnet haben. Am Freitag wurden sie in die happy Telekomstimmung mit aufgenommen.
Jetzt kann gerÃ¤tselt werden, ob die gute Marktstimmung ausgehend von Verizon eine kurzfristige Umschichtung in konservative
Tec-Werte im Nasdaq war oder neues Zuvertrauen in diesem Sektor.
Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LNOTATIONS=17507882&SHOWHL=1&TIME_SPAN=1Y&TO=1769806800&TYPE=candle&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1
Rene Berteit hat am 6. Januar eine Ã¶ffentliche Analyse auf stock3.com verÃ¶ffentlicht und auf Chancen von Telekom hingewiesen -
doppelter Boden. Als Signal wird in der Analyse auf 28,50 hingewiesen, die Ã¼berschritten werden mÃ¼ssen, Der Ausbruch Ã¼ber diese
Formation suggeriert einen doppelten Boden und Ausbruch aus diesem - wenn es so kommt.
Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24123/board/20260131103633-deutsche-telekom-ag-10.png
Profi2000 schrieb 27.01.26, 18:06
Ich denke bis zur HV wird aufgrund der Dividende die 30â‚¬ erreicht. Es sei denn es gibt einen GesamtrÃ¼cksetzer des Marktes.
Ich bin jedenfalls gut versorgt mit Telekommunikationsanbietern (Deutsch/ GB / USA)
