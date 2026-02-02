Dax startet im Minus - Anleger vermeiden Risiko

Vom letzten Candle-Signal (S A P) noch nicht richtig erholt, steht schon das nÃ¤chste Candle-Signal an - T-Mobile US.

Diesmal einen sogenannten Morning Star - auf Wochenbasis. Bei T-Mobile US.





Am Freitag war offensichtlich durch die Bank in den Staaten Telekom-Tag. Warum? Gute Frage. Zumindest hatten AT&T und

gerade Verizon als sehr gut empfundene Quartals- und Jahreszahlen vorgelegt. Beide wachsen. Und es ist nicht nur Schein -

davon profitierte auch T-Mobile. Von T-Mobile erfahren wir im Februar, ob sie auch ihren Kundenstamm ausgebaut und Zu-

wÃ¤chse verzeichnet haben. Am Freitag wurden sie in die happy Telekomstimmung mit aufgenommen.





Jetzt kann gerÃ¤tselt werden, ob die gute Marktstimmung ausgehend von Verizon eine kurzfristige Umschichtung in konservative

Tec-Werte im Nasdaq war oder neues Zuvertrauen in diesem Sektor.





Bild: https://charts.comdirect.de/charts/rebrush/design_large.chart?AVGTYPE=simple&AXIS_SCALE=lin&DATA_SCALE=abs&HEIGHT=655&IND0=VOLUME&LNOTATIONS=17507882&SHOWHL=1&TIME_SPAN=1Y&TO=1769806800&TYPE=candle&WIDTH=645&WITH_EARNINGS=1





Rene Berteit hat am 6. Januar eine Ã¶ffentliche Analyse auf stock3.com verÃ¶ffentlicht und auf Chancen von Telekom hingewiesen -

doppelter Boden. Als Signal wird in der Analyse auf 28,50 hingewiesen, die Ã¼berschritten werden mÃ¼ssen, Der Ausbruch Ã¼ber diese

Formation suggeriert einen doppelten Boden und Ausbruch aus diesem - wenn es so kommt.





Bild: //assets.wallstreet-online.de/_media/24123/board/20260131103633-deutsche-telekom-ag-10.png











