GOLDMAN SACHS stuft HANNOVER RUECKVERSICHERUNG AG auf 'Positiv'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktien von Hannover Rück auf ihre "European Conviction List - Directors Cut" gesetzt. Die Einstufung bleibt mit einem Kursziel von 299 Euro auf "Buy". Der zuständige Analyst Andrew Baker erwartet auch in einem schwächeren Preisumfeld im Bereich Schaden/Unfall anhaltendes Ergebniswachstum, hieß es am Montag. Ein Reservepuffer biete die nötige Flexibilität und der Bereich Leben/Gesundheit laufe stabiler als bei der Konkurrenz. Die Hannover-Rück-Aktien hätten sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt und seien nun ungerechtfertigterweise nur auf Augenhöhe mit dem Branchenschnitt bewertet./ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 05:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Hannover Rueck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,58 % und einem Kurs von 243,6EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:35 Uhr) gehandelt.





