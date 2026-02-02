Adidas legt nach Zahlen zu: Tradingchancen mit (Turbo)-Calls

Da die anstehende Fußballweltmeisterschaft und das angekündigte Aktienrückkaufprogramm den Aktienkurs unterstützen sollten, bekräftigten die Experten der DZ Bank mit einem Kursziel von 240 Euro ihre Kaufempfehlung für die Adidas-Aktie. Kann sich die Aktie auf dem Weg zum hohen Kursziel in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 165 Euro erholen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte rechnen.

Mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0), die noch vor einem knappen Jahr oberhalb von 260 Euro gehandelt wurde, ging es in den vergangenen 12 Monaten kräftig nach unten. Nachdem die Aktie am 23.1.26 bei142,55 Euro ein neues 12-Monats-Tieg gefallen war, konnte sie sich zuletzt – beflügelt voAdidas-Calls legt nach Zahlen zu: Tradingchancen mit (Turbo)-Callsn guten Quartals- und Jahreszahlen - wieder auf ihr aktuelles Niveau bei 149,80 Euro erholen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 155 Euro

Der UBS-Call-Optionsschein auf die Adidas-Aktie mit Basispreis 155 Euro, Bewertungstag 18.6.26, BV 0,1, ISIN: DE000UQ1E3J8, wurde beim Adidas-Aktienkurs von 149,80 Euro mit 1,06 – 1,08 Euro gehandelt.

Kann die Aktie innerhalb des nächsten Monats auf 165 Euro zulegen, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,81 Euro (+68 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 135,242 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 135,242 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000ME699U8, wurde beim Adidas-Kurs von 149,80 Euro mit 1,50 – 1,51 Euro gehandelt.

Wenn die Adidas-Aktie in nächster Zeit wieder auf 165 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,97 Euro (+97 Prozent) erhöhen – sofern die Adidas-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 130,296 Euro

Der DZ Bank-Open End Turbo-Call auf die Adidas-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 130,296 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000DU5SHL3, wurde beim Adidas-Kurs von 149,80 Euro mit 1,97 – 1,98 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Adidas-Aktie auf 165 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 3,47 Euro (+75 Prozent) steigern.

