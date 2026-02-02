JEFFERIES stuft Siemens Healthineers auf 'Buy'
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Siemens Healthineers mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Buy" belassen. Der Aktienkurs der Münchner spiegle die mittelfristigen Aussichten nicht wider, wie Analyst James Vane-Tempest in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar schrieb. Dies resultiere wohl aus dem Aktienüberhang der Mutter Siemens und gewissem Misstrauen in die Finanzentwicklung. Fortschritte in der Berechenbarkeit des Geschäfts dürften die Fundamentaldaten höher einpreisen./ag/jha/
Die Siemens Healthineers Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,02 % und einem Kurs von 42,15EUR auf Tradegate (02. Februar 2026, 09:44 Uhr) gehandelt.
