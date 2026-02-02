Börsenstart Europa - 02.02. - FTSE Athex 20 stark +1,77 %

Der MDAX steht bei 31.132,65 PKT und gewinnt bisher +0,08 %. Top-Werte: Nemetschek +4,30 %, Delivery Hero +2,81 %, Talanx +2,40 % Flop-Werte: ThyssenKrupp -3,37 %, TKMS -3,04 %, Wacker Chemie -2,49 %

Der DAX steht aktuell (09:56:35) bei 24.544,78 PKT und steigt um +0,23 %. Top-Werte: Deutsche Telekom +2,46 %, Allianz +1,71 %, Hannover Rueck +1,71 % Flop-Werte: Infineon Technologies -1,55 %, Brenntag -1,21 %, Rheinmetall -0,82 %

Handeln Sie Ihre Einschätzung zu DAX Performance!

Der TecDAX bewegt sich bei 3.608,17 PKT und fällt um -0,16 %.

Top-Werte: Nemetschek +4,30 %, Deutsche Telekom +2,46 %, SAP +1,58 %

Flop-Werte: SILTRONIC AG -2,40 %, HENSOLDT -1,90 %, SMA Solarar Technology -1,80 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.926,38 PKT und verliert bisher -0,12 %.

Top-Werte: DANONE +3,17 %, Wolters Kluwer +2,58 %, Deutsche Telekom +2,46 %

Flop-Werte: ASML Holding -2,43 %, TotalEnergies -2,17 %, Adyen Parts Sociales -1,98 %

Der ATX steht bei 5.577,50 PKT und verliert bisher -0,76 %.

Top-Werte: AT & S Austria Technologie & Systemtechnik +7,64 %, STRABAG +0,74 %, VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe +0,45 %

Flop-Werte: Lenzing -4,55 %, OMV -1,78 %, Verbund Akt.(A) -1,45 %

Der SMI steht aktuell (09:59:45) bei 13.243,70 PKT und steigt um +0,36 %.

Top-Werte: CIE Financiere Richemont +2,87 %, Nestle +1,57 %, Zurich Insurance Group +1,47 %

Flop-Werte: Partners Group Holding -1,47 %, Alcon -0,86 %, UBS Group -0,81 %

Der CAC 40 steht bei 8.110,86 PKT und verliert bisher -0,05 %.

Top-Werte: DANONE +3,17 %, ORANGE +2,36 %, Capgemini +2,28 %

Flop-Werte: STMicroelectronics -2,71 %, TotalEnergies -2,17 %, LEGRAND -0,99 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (09:27:23) bei 2.999,00 PKT und fällt um -0,78 %.

Top-Werte: AstraZeneca +1,91 %, Telia Company +1,71 %, Tele2 (B) +1,22 %

Flop-Werte: Sandvik -2,34 %, SSAB Registered (A) -1,54 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -0,99 %

Der FTSE Athex 20 steht aktuell (09:59:22) bei 5.740,00 PKT und steigt um +1,77 %.

Top-Werte: Coca-Cola HBC +1,27 %, Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries +0,72 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +0,55 %

Flop-Werte: Public Power -1,92 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) -1,81 %, Athens Water Supply and Sewerage Company -1,25 %