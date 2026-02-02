    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNemetschek AktievorwärtsNachrichten zu Nemetschek

    Nemetschek erholt nach Bofa-Empfehlung

    Für Sie zusammengefasst
    • Nemetschek-Aktien steigen nach Bank of America-Empfehlung.
    • Kurs legte um 2,6 Prozent zu, vorher Tiefststand.
    • Analyst sieht Chancen durch KI und positive Zukunft.
    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nemetschek haben sich am Montag nach einer Analystenempfehlung durch die Bank of America erholt. Der Kurs des Softwareunternehmens, das auf die Braubranche spezialisiert ist, legte zuletzt um 2,6 Prozent zu. Im frühen Handel hatte das Plus bis zu vier Prozent betragen, nachdem der Kurs am Freitag erneut auf das tiefste Niveau seit November 2023 gefallen war.

    Software-Aktien wie die von Nemetschek stehen teils seit Monaten unter Druck, da Investoren Konkurrenz durch günstige KI-Anwendungen fürchten.

    Die US-Investmentbank drehte nun aber ihre Einschätzung für Nemetschek vom negativen "Underperform" in ein "Buy". Analyst Victor Cheng argumentiert, dass das Unternehmen "an der Zukunft baut". Er sieht aktuell eine attraktive Einstiegsmöglichkeit wegen Chancen im Bereich der Künstlichen Intelligenz (KI).

    Bereits für 2026 rechnet er damit, dass aus der Tochter Bluebeam eine zunehmend wichtige Einnahmequelle wird. Er gibt vor diesem Hintergrund auch seine bisher vorsichtige Haltung zur Sparte "Design" mit Lösungen für Architekten auf./tih/mis

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nemetschek Aktie

    Die Nemetschek Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,15 % und einem Kurs von 76,55 auf Tradegate (02. Februar 2026, 10:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nemetschek Aktie um -12,63 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -21,60 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nemetschek bezifferte sich zuletzt auf 8,81 Mrd..

    Nemetschek zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,5500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 114,57EUR. Von den letzten 7 Analysten der Nemetschek Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 100,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 137,00EUR was eine Bandbreite von +30,80 %/+79,20 % bedeutet.




    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
