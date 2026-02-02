    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsaap Implantate AktievorwärtsNachrichten zu aap Implantate
    AAP Implantate: 12,5 Mio. EUR Umsatz & Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten

    aap Implantate AG wächst trotz holprigem Start: 2025 steigen Umsatz und internationale Präsenz, getrieben von starkem APAC-Geschäft und innovativen Implantatstudien.

    AAP Implantate: 12,5 Mio. EUR Umsatz & Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten
    Foto: adobe.stock.com
    • aap Implantate AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 12,5 Millionen EUR, was einem Anstieg von 2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
    • Die APAC-Region war der stärkste Wachstumstreiber mit einem Umsatzwachstum von 98% im Gesamtjahr.
    • Trotz eines Umsatzrückgangs von 3% im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr ein Umsatzplus von 8% erreichen.
    • In Deutschland stieg der Umsatz um 5%, während in den USA ein leichter Zuwachs von 1% verzeichnet wurde.
    • aap Implantate AG schloss erfolgreich eine klinische Humanstudie zu antibakteriellen Implantaten ab, deren Ergebnisse noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen.
    • Das Unternehmen arbeitet an der Zulassung neuer Implantate für den europäischen und US-amerikanischen Markt, um den internationalen Markteintritt zu ermöglichen.

    Der Kurs von aap Implantate lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,5350EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,42 % im Plus.


    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    AAP Implantate: 12,5 Mio. EUR Umsatz & Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten aap Implantate AG wächst trotz holprigem Start: 2025 steigen Umsatz und internationale Präsenz, getrieben von starkem APAC-Geschäft und innovativen Implantatstudien.
