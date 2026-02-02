AAP Implantate: 12,5 Mio. EUR Umsatz & Meilenstein bei antibakteriellen Implantaten
aap Implantate AG wächst trotz holprigem Start: 2025 steigen Umsatz und internationale Präsenz, getrieben von starkem APAC-Geschäft und innovativen Implantatstudien.
Foto: adobe.stock.com
- aap Implantate AG erzielte im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 12,5 Millionen EUR, was einem Anstieg von 2% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.
- Die APAC-Region war der stärkste Wachstumstreiber mit einem Umsatzwachstum von 98% im Gesamtjahr.
- Trotz eines Umsatzrückgangs von 3% im ersten Halbjahr 2025 konnte das Unternehmen im zweiten Halbjahr ein Umsatzplus von 8% erreichen.
- In Deutschland stieg der Umsatz um 5%, während in den USA ein leichter Zuwachs von 1% verzeichnet wurde.
- aap Implantate AG schloss erfolgreich eine klinische Humanstudie zu antibakteriellen Implantaten ab, deren Ergebnisse noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen.
- Das Unternehmen arbeitet an der Zulassung neuer Implantate für den europäischen und US-amerikanischen Markt, um den internationalen Markteintritt zu ermöglichen.
