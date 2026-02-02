    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Eurozone

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare

    Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief

    Für Sie zusammengefasst
    • Stimmung in Eurozone-Industrie verbessert auf 49,5 Punkte
    • Indikator stieg um 0,7 Punkte nach Dezember-Tief
    • Weiter unter 50 Punkten, wirtschaftliche Aktivität schrumpft
    Eurozone - Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief
    Foto: Siarhei - 356130783

    LONDON (dpa-AFX) - Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Nachdem der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager im Dezember auf den tiefsten Stand seit neun Monaten gefallen war, stieg er im Januar um 0,7 Punkte auf 49,5 Punkte, wie S&P am Montag in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte.

    Zudem wurde die erste Schätzung für die Stimmung in den Industriebetrieben etwas nach oben revidiert, nachdem zunächst ein Wert von 49,4 Punkte gemeldet worden war. Analysten hatten im Schnitt eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet. Der Stimmungsindikator bleibt aber weiter unter der Schwelle von 50 Punkten, was auf ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität hindeutet./jkr/jha/





    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    Eurozone Industriestimmung erholt sich etwas nach Neunmonatstief Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich zu Beginn des Jahres verbessert. Nachdem der Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager im Dezember auf den tiefsten Stand seit neun Monaten gefallen war, stieg er im Januar um 0,7 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     